Недвижимость

Средняя цена элитного жилья в новостройках Петербурга выросла почти в три раза за 10 лет

По прогнозам аналитиков, средневзвешенная цена предложения по итогам 2025 года может достигнуть 960 тысяч рублей за квадратный метро (+21% год к году). Рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд: за последние пять лет цены выросли в 2,3 раза, а за десятилетие — в 2,9 раза.

Stanislav71 / Shutterstock.com

Как рассказали аналитики консалтинговой компании NF GROUP, на динамику влияли разные факторы: от всплеска спроса в 2020–2021 годах на фоне экономической нестабильности и льготной ипотеки до дефицита предложения и вымывания премиальных лотов в 2023–2025 годах.

По итогам 2025 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья Петербурга может достичь 960 тысяч рублей за квадратный метро, что соответствует росту на 21% за год. Динамика в течение года была неоднородной: в первом полугодии, на фоне выраженного дефицита предложения, показатель прибавил 18%, тогда как во втором темп роста замедлился до 3% после вывода значительного объема новых лотов по цене ниже среднерыночной. Средняя стоимость лота в экспозиции по итогам 2025 года может достичь 116 млн рублей (+23% по сравнению с концом 2024 года).

«В 2025 году позитивной для рынка элитного жилья тенденцией стало оживление активности девелоперов по выводу в продажу новых объектов: в течение года экспозицию пополнили два комплекса («Визионер» и «Коллекционер» от девелопера RBI), старт еще четырех мы ожидаем в 2026 году. Восполнение дефицита предложения при условии доступности гибких инструментов оплаты — в первую очередь рассрочек, может приблизить количество сделок в 2026 году к значениям рекордного 2024-го. Еще одним драйвером покупательской активности станет прогнозируемое снижение ключевой ставки», — рассказала Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Петербурге.

