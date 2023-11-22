На месте «Ленэкспо» на Наличной улице появятся жилые дома

Градсовет в третий раз рассмотрел проект жилого комплекса на на Васильевском острове. На участке планируют воссоздать также два утраченных здания — Троицкую церковь и «сталинку» НИИ.
На территории, где ранее размещался «Ленэкспо», планируют возвести четыре жилых дома со встроенно-пристроенными помещениями от шести до десяти этажей, начальную школу на 210 человек и детский сад, гостиницу на 264 номера с торговым центром, комплекс апартаментов на 66 номеров.
Также планируется воссоздать церковь Святой Троицы, которую разобрали в 1932 году, и постройку в стиле сталинского неоклассицизма с башней и шпилем. Ее создавали в 1947-1949 годах по проекту архитектора Давида Бурышкина, и она считалась старейшим зданием «Ленэкспо». Ранее члены совета настаивали на сохранении здания, но его все-равно снесли.
Заказчиком выступает ООО «Управляющая компания «Меркури Капитал Траст», а авторами проекта — архитектурная компания «Евгений Герасимов и партнеры».
В январе 2022 года Градостроительный совет рассмотрел архитектурно-градостроительный облик будущего комплекса жилой застройки. Тогда концепцию представляла другая компания —архитектурно бюро «Литейная часть-91», но совет его дважды отклонял.
Напомним, участок под застройку жилых высотных домов и гостиничного обслуживания сформировали еще в июле. В него объединили несколько отдельных участков, занимаемых корпусами «Ленэкспо». Тогда же в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков.
В сентябре 2021 года территорию выставочного комплекса «Ленэкспо» начали готовить к жилой застройке. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градплан на территорию комплекса, а в январе представили проект элитного ЖК, который должен появиться на месте выставочных павильонов.
Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.
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