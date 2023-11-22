На месте «Ленэкспо» на Наличной улице появятся жилые дома

На территории, где ранее размещался «Ленэкспо», планируют возвести четыре жилых дома со встроенно-пристроенными помещениями от шести до десяти этажей, начальную школу на 210 человек и детский сад, гостиницу на 264 номера с торговым центром, комплекс апартаментов на 66 номеров.

Также планируется воссоздать церковь Святой Троицы, которую разобрали в 1932 году, и постройку в стиле сталинского неоклассицизма с башней и шпилем. Ее создавали в 1947-1949 годах по проекту архитектора Давида Бурышкина, и она считалась старейшим зданием «Ленэкспо». Ранее члены совета настаивали на сохранении здания, но его все-равно снесли.

Заказчиком выступает ООО «Управляющая компания «Меркури Капитал Траст», а авторами проекта — архитектурная компания «Евгений Герасимов и партнеры».

В январе 2022 года Градостроительный совет рассмотрел архитектурно-градостроительный облик будущего комплекса жилой застройки. Тогда концепцию представляла другая компания —архитектурно бюро «Литейная часть-91», но совет его дважды отклонял.