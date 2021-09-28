Территорию «Ленэкспо» подготавливают к застройке жилых зданий

Комитет по градостроительству и архитектуре города выдал градплан участка на Большом проспекте Васильевского острова, 103. Там планируется возвести здания для жилья. На территории уже провели археологическую разведку и инженерно-геологические изыскания.

Участок под застройку жилых высотных домов и гостиничного обслуживания сформировали еще в июле. В него объединили несколько отдельных участков, занимаемых корпусами «Ленэкспо». Владельцами земли объявили держатели паев закрытого инвестиционного фонда «Зенит-М», управляемого УК «Меркури кэпитал траст».

В июле 2021 года в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков. Предполагается, что там возведут многофункциональный жилой комплекс «101-й остров». Он будет размещаться в квартале, где сейчас находится «Ленэкспо». Сроки начала строительства пока неизвестны.

Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.