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Территорию «Ленэкспо» подготавливают к застройке жилых зданий

Территорию выставочного комплекса «Ленэкспо» готовят к жилой застройке, пишет «Деловой Петербург». Сейчас там размещен один из самых больших в Петербурге госпиталь для приема коронавирусных пациентов.

Комитет по градостроительству и архитектуре города выдал градплан участка на Большом проспекте Васильевского острова, 103. Там планируется возвести здания для жилья. На территории уже провели археологическую разведку и инженерно-геологические изыскания.

Участок под застройку жилых высотных домов и гостиничного обслуживания сформировали еще в июле. В него объединили несколько отдельных участков, занимаемых корпусами «Ленэкспо». Владельцами земли объявили держатели паев закрытого инвестиционного фонда «Зенит-М», управляемого УК «Меркури кэпитал траст».

В июле 2021 года в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков. Предполагается, что там возведут многофункциональный жилой комплекс «101-й остров». Он будет размещаться в квартале, где сейчас находится «Ленэкспо». Сроки начала строительства пока неизвестны.

Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.

Любить непривычно, сносить просто, ремонтировать дорого — почему Петербург теряет постройки эпохи модернизма?

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