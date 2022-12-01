В Петербург на Новый год — есть ли еще места в отелях и апартаментах? Сколько будет стоить размещение? Где искать жилье на праздники?

Есть ли еще места?

Несмотря на традиционную популярность города у туристов, опрошенные редакцией эксперты отмечают, что пока в Петербурге найти жилье на праздники вполне реально. «Варианты есть во всех ценовых сегментах», — рассказывает член правления Российского союза туриндустрии, советник генерального директора Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили.

«Пока ничего не забито, — продолжает она, — думаю, есть отдельные отели и апартаменты, у которых уже достаточно высокий уровень загрузки, но это, скорее, исключение. У людей сейчас очень небольшой горизонт планирования, за счет этого пока можно найти места по любой стоимости и практически в любых местах размещения. Если обычно к этому времени у гостиниц города базовая загрузка на праздники к концу ноября составляла 50%, то сейчас 20—25%».

Сходным образом оценивает ситуацию и Алена Енова, руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу. «В малых отелях окно бронирования примерно три-четыре недели, так что у нас волна только начинается. Конечно, предварительное бронирование уже появляется, но пока места еще точно есть».

Впрочем, тот факт, что пока места в городских отелях и апартаментах есть не означает, что желающим посетить город в январе не стоит поторопиться. Так считает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости». «Мы ожидаем, что в начале декабря спрос на краткосрочную аренду недвижимости в регионе продолжит расти. Также стоит отметить, что чем ближе к новогодним праздникам, тем выше будет и стоимость посуточной аренды. Именно поэтому мы рекомендуем заранее планировать путешествие, чтобы успеть забронировать жилье по выгодной цене», — отмечает он.