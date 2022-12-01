В Петербург на Новый год — есть ли еще места в отелях и апартаментах? Сколько будет стоить размещение? Где искать жилье на праздники?

До Нового года остался всего месяц и многие уже всерьез задумываются, где провести длинные январские праздники. Традиционно одним из самых популярных вариантов для россиян является Петербург. Но есть ли там еще где остановиться? Сколько будет стоить размещение в начале января? И где искать гостиницы и апартаменты в условиях, когда из России ушли популярные сервисы по бронированию? Разбираемся вместе с экспертами.
Близится Новый год, и многие уже стремятся определиться со своими планами на длинные январские выходные. Петербург занимает второе (после Москвы) место у россиян среди направлений для отдыха в новогодний период. Почти в каждом девятом авиабилете, купленном россиянами на эти даты, в качестве пункта назначения указан аэропорт «Пулково».
В этих условиях опрошенные редакцией эксперты рекомендуют поторопиться с бронированием номеров в отелях и апартаментов. «Надо понимать, что спрос сейчас максимально увеличится, поскольку за границу практически не выехать, Петербург будет пользоваться особым спросом», — предполагает президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Рубин.
Есть ли еще места?
Несмотря на традиционную популярность города у туристов, опрошенные редакцией эксперты отмечают, что пока в Петербурге найти жилье на праздники вполне реально. «Варианты есть во всех ценовых сегментах», — рассказывает член правления Российского союза туриндустрии, советник генерального директора Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили.
«Пока ничего не забито, — продолжает она, — думаю, есть отдельные отели и апартаменты, у которых уже достаточно высокий уровень загрузки, но это, скорее, исключение. У людей сейчас очень небольшой горизонт планирования, за счет этого пока можно найти места по любой стоимости и практически в любых местах размещения. Если обычно к этому времени у гостиниц города базовая загрузка на праздники к концу ноября составляла 50%, то сейчас 20—25%».
Сходным образом оценивает ситуацию и Алена Енова, руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу. «В малых отелях окно бронирования примерно три-четыре недели, так что у нас волна только начинается. Конечно, предварительное бронирование уже появляется, но пока места еще точно есть».
Впрочем, тот факт, что пока места в городских отелях и апартаментах есть не означает, что желающим посетить город в январе не стоит поторопиться. Так считает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости». «Мы ожидаем, что в начале декабря спрос на краткосрочную аренду недвижимости в регионе продолжит расти. Также стоит отметить, что чем ближе к новогодним праздникам, тем выше будет и стоимость посуточной аренды. Именно поэтому мы рекомендуем заранее планировать путешествие, чтобы успеть забронировать жилье по выгодной цене», — отмечает он.
Что с ценами?
Для самых притязательных постояльцев стоимость жилья в Петербурге на новогодние праздники может обойтись в 9—30 тысяч рублей за сутки. «Именно столько стоят на раннем этапе бронирования номера в пятизвездочных отелях города», — говорит Виктория Шамликашвили из правления Российского союза туриндустрии.
«Если говорить четырех звездах, то диапазон от 6 до 15 тысяч, конкретная цена будет зависеть от множества факторов. Трехзвездочные гостиницы могут обойтись от 4 до 10 тысяч за ночь», — объясняет она. При этом эксперт отмечает, что цена в немалой степени зависит от конкретных дат поездки. «Период с 30 декабря по 3 января — это пик стоимости, после 3-го числа в большинстве отелей цены падают на 10—15%. Хотя есть места, где они держатся на стабильно высоком уровне до 8-го января включительно».
Впрочем, как отмечает Алена Енова из «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» место для ночлега в Петербурге можно будет найти и намного дешевле, если путешественник готов к бюджетному варианту размещения. «Если мы говорим о кровати в номере на несколько человек в хостеле, то можно найти варианты и за 700 рублей. Если речь идет уже о двух-трехзвездочных гостиницах, то здесь стоит рассчитывать уже на 4-5,5 тысячи», — считает она.
Средняя цена квартир и апартаментов в городе составит 8,5—9 тысяч рублей за сутки, такой прогноз дает Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитика». «Самые дешевые лоты сейчас сдаются менее, чем за 1000 рублей в сутки, хотя, вероятно, таких низких цен уже не будет. С учетом новогоднего коэффициента стоит рассчитывать минимум на 2000 рублей в сутки. А вот самый дорогой лот [в нашей базе] — восьмикомнатная квартира центре Санкт-Петербурга уже сейчас стоит 250 тысяч за сутки», — констатирует она.
Не только Петербург
Многие путешественники все чаще обращают внимание не только на Петербург, но и на ближайшие к нему города. Так, Выборг также постепенно становится одним из ведущих туристических направлений. При этом конкуренцию путешественникам из других регионов в случае с Ленобластью составляют сами петербуржцы, которые зачастую тоже не против провести праздники за пределами мегаполиса.
«В Выборге не так много отелей, хотя какое-то количество там в последнее время появилось, за счет этого базовая загрузка там выше, чем в Петербурге. Это касается и других мест в Ленинградской области», — говорит Виктория Шамликашвили из правления Российского союза туриндустрии.
Тем не менее, отмечают эксперты, если жилье в Выборге, Тихвине или Приозерске все же удастся найти, то оно все же будет дешевле, чем непосредственно в Петербурге. «Естественно, стоимость аренды будет ниже, но надо понимать, что более комфортных объектов там будет не так много как в Петербурге, к этому нужно быть готовыми», — отмечает Дмитрий Рубин из Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти.
Где искать номера и апартаменты?
Эти праздники станут первыми за долгое время, когда россияне не смогут искать себе гостиницы на Booking.com, а квартиры на Airbnb. Российские аналоги весной вызывали много нареканий со стороны самих отельеров. Однако сейчас, как говорят собеседники редакции, ситуация стабилизировалась.
«Если ты едешь в город в первый раз, и не знаешь, где можно разместиться, то все эти ресурсы ("Островок", "Броневик", "Яндекс. Путешествия"), имеют право на существование, — говорит Виктория Шамликашвили, — какой из них выбрать, зависит от предпочтений по интерфейсу. Ни один их них пока не стал полноценной заменой Booking.com. Хотя некоторые из них сделали большой шаг вперед, предоставляя более выгодные условия для потребителей и отелей».
Однако в сложившихся условиях эксперты все же рекомендуют не забывать о рекомендациях друзей. «Сарафанное радио никто не отменял, оно самое качественное все равно», — отмечает Алена Енова из «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья». При этом она отмечает, что несмотря на то, каким именно способом туристы будут искать место для размещения, бронировать номер или апартаменты все равно в идеале напрямую.
«В таком случае вы сможете задать любые интересующие вас вопросы, не будет дополнительных "прокладок", меньше риск какой-то недостоверной информации. Ну и самое приятное на прямое бронирование отельеры могут дать скидку процентов в 10», — заключает она.
Комментарии (0)