Сервис Booking.com перестал показывать отели и гостиницы на территории России

В агрегаторе при попытке выбрать место для размещения в российских городах указывается, что на этой территории нет подходящих вариантов. Аналогичное сообщение появляется, если выбирать номер в отеле в Беларуси. Однако пользователям из России доступно бронирование жилья за рубежом.

Генеральный директор компании Гленн Фогель заявил, что вести бизнес в регионе сложнее по мере усиления остроты этой разрушительной «спецоперации» на Украине.