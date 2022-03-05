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Путешествия

Сервис Booking.com перестал показывать отели и гостиницы на территории России

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На сервисе бронирования жилья Booking.com больше нельзя выбрать номера в отелях на территории России. Однако за рубежом найти место для размещения все еще возможно. Об этом сообщает ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

В агрегаторе при попытке выбрать место для размещения в российских городах указывается, что на этой территории нет подходящих вариантов. Аналогичное сообщение появляется, если выбирать номер в отеле в Беларуси. Однако пользователям из России доступно бронирование жилья за рубежом.

Генеральный директор компании Гленн Фогель заявил, что вести бизнес в регионе сложнее по мере усиления остроты этой разрушительной «спецоперации» на Украине.

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