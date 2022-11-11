Петербург вошел в топ-3 популярных направлений для путешествий на Новый год

Менее 1% россиян собираются отправится в путешествие на Новый год в Европу, почти 90% бронирований билетов внутри РФ, еще 7,3% отправятся в страны ближнего зарубежья, приводит «Деловой Петербург» статистику сервиса поездок и путешествий «Туту.ру»,

Самыми востребованными зарубежными направлениями на новогодние праздники стали Узбекистан (17% от всех бронирований авиабилетов за границу), Таджикистан (12%) и Армения (11,2%).

В среднем перелеты внутри России на новогодние каникулы в одну сторону стоят порядка 9,2 тысяч рублей, в страны ближнего зарубежья — 13,7 тысяч рублей, дальнего зарубежья — 37,2 тысяч рублей, в Европу — 38,2 тысяч рублей.