Названы города, в которых мечтают провести отпуск россияне

Согласно данным социологов, рейтинг наиболее предпочтительных направлений возглавил Байкал — 29%. При этом Байкал одинаково популярен среди всех социально-демографических групп, но несколько чаще его называли люди старшего возраста 45-59 лет — 33%.

Вторую строчку занял Крым — на полуострове мечтает провести отпуск каждый пятый — 21%, однако это менее желанное направление для молодежи 18-24 лет — 14%. На третьем месте расположился Алтай – 19% россиян хотели бы там провести свой отпуск.

В Санкт-Петербурге мечтают отдохнуть 15% россиян, на Красной Поляне в Сочи и в Долине Гейзеров на Камчатке — по 11%. Как отмечают социологи, Сочи и Санкт-Петербург популярнее среди женщин, тогда как Камчатка — у мужчин.