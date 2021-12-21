«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10-10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 процентных пункта выше», — дал прогноз Мутко в интервью РБК.

Рост ставок замедлит темпы выдачи ипотеки в 2022 году, предполагает Мутко. «Мы исходим из того, что в следующем году будет 1,4 миллиона ипотечных кредитов», — объяснил он. По прогнозу «Дом.РФ», по итогам года российские банки заключат с заемщиками 1,9 миллиона договоров ипотеки — таким образом, количество новых выдач в 2022-ом сократится более чем на четверть, 26,3%.

«По сути дела, сегодня количество договоров долевого участия не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной. Небольшие колебания (6-7%) могут быть», — резюмировал глава «Дом.РФ».

В декабре Банк России в седьмой раз за год повысил ключевую ставку. Как считают эксперты, повышение не станет последним. В первом квартале 2022 года регулятор может повысить ее на 50 базисных пунктов — то есть на 0,5%. Также не исключается повышение до 10% в случае еще большего отклонения инфляции от цели в 4%.

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