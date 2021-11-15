«Сбербанк» в третий раз за год повысил ставки по ипотеке

Как следует из данных, предоставленных на сайте «Сбербанка», помимо ставки на строящееся жилье увеличилась и ставка по рефинансированию — теперь она составляет максимум 8,6%. Самое больше увеличение произошло по ипотеке на готовую недвижимость — на 0,6 п.п., до 8,7%.

Напомним, крупнейшие банки России начали повышать ставки по ипотеке еще в октябре. До 1 октября базовая ставка на приобретение вторичного жилья начиналась с 7,7%, теперь минимальный уровень — 8,1%. Ставка рефинансирования ипотеки повысилась с 7,9 до 8,2%. Ставка на новостройки также стала больше на 0,4 процентных пункта.

Напомним, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. На столько же выросла выдача потребительских кредитов в Петербурге в первом полугодии 2021. Таким образом, город оказался на втором месте по России — обогнала его только Москва.