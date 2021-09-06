Статистика дня: загородная недвижимость в России за год подорожала на 18%

Средняя стоимость загородного дома в продаже по России составила на конец августа 7,08 миллиона рублей — против 6,71 миллиона в начале лета (рост на 5%) и 5,99 миллиона рублей год назад (рост на 18%). Как считают аналитики ЦИАН, причины роста в сохраняющемся повышенном спросе, сокращении объема предложения, изменении его структуры — самые дешевые компактные дома распроданы еще в 2020 году, в продаже осталось больше вариантов с большой площадью.

Наиболее высокий рост цен на загородную недвижимость наблюдается в Краснодарском крае — на 54%, до 20,46 миллиона рублей, в Москве — на 41%, до 37,6 миллиона рублей, Московской, Ленинградской и Калининградской областях — по 39%, до 24,3, 16,7, и 13,4 миллиона рублей соответственно, а также в Севастополе — на 37%, до 17,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за год увеличилась на почти 25% — до 75,8 тысячи рублей. Только за первое полугодие 2021-го рост составил 9%. Квартиры в новостройках в России за год подорожали на 21%. На фоне роста цен на недвижимость средняя площадь квартир в Петербурге и Ленинградской области сократилась на 11%. Эксперты отмечают, что застройщики вновь начали предлагать горожанам более компактные планировки — до 20 квадратных метров.