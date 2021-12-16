Невский проспект смертельно опасен для водителей и пешеходов. Вот 5 решений, которые могут уже завтра это исправить

Снизить скорость до 40 км/час

Это самое простое и очевидное решение и его уже предлагали раньше, но затем эту идею отложили. А зря. Любой транспортный инженер знает, что тяжесть ДТП связана со скоростью. Зависимость не линейная, до какого-то порога риск погибнуть в аварии растет медленно, но затем резко идет вверх. Именно этот порог в цивилизованных странах и определяет ограничение скорости.

Ограничение в 40 км/час не только уменьшит общую скорость трафика, но и сократит опасность от неадекватных, пьяных водителей или тех, что сели за руль в состоянии нервного срыва. Им сложнее будет разогнаться в общем потоке, а если им удастся, то с большей вероятностью, это закончится небольшой аварией, когда они въедут в чей-то багажник, а не вылетом на тротуар.

Водители скажут, что ограничение остановит город, но пропускная способность зависит от скорости автомобилей нелинейно. Сначала она растет, а потом падает. Почему? Все просто, чем выше скорость, тем больше расстояния между машинами, тем разрежение поток. И это «съедает» экономию от быстроты передвижения каждого конкретного участника движения. Так что эта мера не только обезопасит улицу, но и увеличит пропускную способность Невского.