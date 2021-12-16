Невский проспект смертельно опасен для водителей и пешеходов. Вот 5 решений, которые могут уже завтра это исправить

На главной магистрали города очередное ДТП: водитель сбил двоих человек на переходе. Одна из пострадавших скончалась на месте. Даже за последние месяцы это не первая тяжелая авария на центральном проспекте Петербурга: ранее иномарка, также на «зебре», сбила двух девушек. Самой резонансной стала трагедия 2019 года, когда из-за вылета BMW на тротуар пострадало пять человек, двое из них погибли. Можно ли сделать Невский безопаснее? Транспортные проектировщики уверены, что да. Причем сравнительно быстрыми и дешевыми способами. Эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов в своей колонке для «Собака.ru» рассказал какими именно.
Я давно слежу за ситуацией на Невском проспекте: каждая авария вызывает сильные эмоции, тем более, что это главная улица нашего города. Еще больше возмущает то, что здесь происходят ДТП, не характерные для городских условий: опрокидывания машин, наезды на больших скоростях, тяжелые столкновения. Такого на городских улиц быть не может. Если это происходит: значит движение организовано совершенно неправильно.
Если мы посмотрим на старые фотографии, то на Невском с точки зрения транспортной инфраструктуры за полвека ничего не поменялось. Более того, в чем-то стало даже хуже. Раньше были хоть островки безопасности. Нужно что-то делать, причем срочно. Но как? Глобальные изменения требуют времени и больших денег. Однако есть несколько простых решений, которые улучшат ситуацию быстро и дешево.
Снизить скорость до 40 км/час
Это самое простое и очевидное решение и его уже предлагали раньше, но затем эту идею отложили. А зря. Любой транспортный инженер знает, что тяжесть ДТП связана со скоростью. Зависимость не линейная, до какого-то порога риск погибнуть в аварии растет медленно, но затем резко идет вверх. Именно этот порог в цивилизованных странах и определяет ограничение скорости.
Ограничение в 40 км/час не только уменьшит общую скорость трафика, но и сократит опасность от неадекватных, пьяных водителей или тех, что сели за руль в состоянии нервного срыва. Им сложнее будет разогнаться в общем потоке, а если им удастся, то с большей вероятностью, это закончится небольшой аварией, когда они въедут в чей-то багажник, а не вылетом на тротуар.
Водители скажут, что ограничение остановит город, но пропускная способность зависит от скорости автомобилей нелинейно. Сначала она растет, а потом падает. Почему? Все просто, чем выше скорость, тем больше расстояния между машинами, тем разрежение поток. И это «съедает» экономию от быстроты передвижения каждого конкретного участника движения. Так что эта мера не только обезопасит улицу, но и увеличит пропускную способность Невского.
Сузить проезжую часть временными конструкциями
Проезжая часть на Невском необоснованно широкая. Ее размер не определяется транспортным потоком, просто здесь столько полос, сколько поместилось между домами, минус тротуары. При этом мы видим, что у главной магистрали города есть две части: узкая и широкая, но загружены они одинаково, хотя количество полос отличается в два раза. Это странно.
Чтобы сузить проезжую часть на Невском глобально, нужны дорогие работы, но это можно сделать и с помощью временных конструкций. Конечно, так не решить проблему полностью, и это не даст полной страховки от неадекватных людей за рулем, но все же сделает поток плотнее и снизит шансы спровоцировать аварию с участием пешеходов. Разогнаться будет физически сложнее. Сейчас же некоторые автомобили мчатся со скоростью, которая не оставляет шансов выжить в аварии.
Кроме того, если расстояние между тротуаром и проезжей частью будет больше, то у водителя будет время среагировать на приближение пешехода к дороге, скажем на переходе, да в другой части дороги.
Поставить временные островки безопасности
Островки безопасности нужны не только для того, чтобы пешеходы могли переходить улицу в два этапа. Они также визуально сужают проезжую часть и заставляют водителей быть внимательными. Автомобилисты боятся за свою машину и едут аккуратнее.
Строительство стационарных конструкций на переходах стоит дорого. Однако есть временные, съемные конструкции, которые крепятся прямо на асфальт (они уже используются в ряде российских городов). Это дешево и просто: установка занимает вряд ли более двух часов. Это же делает их удобными для улиц, где проходят парады, шествия или марафоны. В нужный момент конструкции просто демонтируются, а потом возвращаются на место.
Искривить разметку
Добиться безопасности Невского проспекта в нынешнем состоянии невозможно. Прямая разметка на широком асфальтовом полотне дает возможность разгоняться и ехать, не останавливаясь. Чтобы бороться с такой ситуацией в некоторых странах специально искривляют полосы, это также позволяет сделать специальные полосы для поворотов.
Ехать становится сложнее, водители сбрасывают скорость, едут организованнее и меньше мешают друг другу. На первом этапе полосы можно просто нарисовать за одну ночь. В дальнейшем следует установить между полосами сигнальные столбики. Они гибкие и не повреждаются от наезда автомобиля, но не позволяют водителю разгоняться.
Поставить искусственные неровности
Обычно, когда говорят об искусственных неровностях, вспоминают о лежачих полицейских. На Невском это решение не подходит. Здесь большой поток и много общественного транспорта. При наезде автобуса на классического лежачего полицейского есть риск, что пассажиры потеряют равновесие и получат травму.
Поэтому здесь лучше применить «подушки», как те, что устанавливаются сейчас на Конногвардейском бульваре. Это небольшие неровности, которые уже, чем расстояние между колесами автобуса. Поэтому общественный транспорт едет спокойно, а вот легковым машинам приходится тормозить.
Глобальные решения: смена покрытия
Описанные выше способы могут уже сейчас снизить опасность для водителей и пешеходов на Невском. Глобально изменить ситуацию можно с помощью еще трех шагов, которые потребуют уже, значительных вложений.
Первое: международный опыт подсказывает, что шероховатое покрытие (к примеру брусчатка) также снижают риск ДТП, так как успокаивают трафик. По этому пути идут, в том числе в Хельсинки. Там на проспектах, сходных по параметрам с Невским, кладут брусчатку, и это заставляет водителей двигаться аккуратнее, ведь на большой скорости по такому покрытию ехать очень некомфортно.
В идеале можно замостить брусчаткой весь Невский. Это будет еще и визуально приятно. Однако понятно, что это очень дорого и долго. Поэтому начать можно с небольших участков перед перекрестками, с поверхности пешеходных переходов, с участков между полосами.
Глобальные решения: реконструкция проезжей части и тротуара
С помощью временных конструкций можно сузить проезжую часть прямо сейчас. Коренным образом изменить ситуацию может масштабная реконструкция главной улицы города. В нее надо заложить прокладку велодорожек, конструктивно выделенных полос для общественного транспорта (как это сделано на Лиговском проспекте)
Конечно, надо расширять тротуар. И здесь можно предусмотреть его дополнительное отделение от проезжей части, но не забором, а деревьями, клумбами, урнами и другими стационарными конструкциями, которые защитят пешеходов, даже если водитель потеряет управление и вылетит за пределы проезжей части. У водителей будет чуть больше возможности затормозить, а для пешеходов вылет машины на тротуар будет не таким внезапным.
Глобальные решения: возвращение на Невский трамвая
На Невском очень интенсивные пассажиропотоки, из разных частей города они сходятся в одной точке. Чтобы разгрузить магистраль, нужен более производительный транспорт: трамвай здесь лучший выход. В перспективе он здесь необходим.
Да, это уменьшит пространство для личных машин, но нарастит пропускную способность улицы. Люди не будут стоять в пробках, а пересядут на комфортабельный, быстрый вид транспорта, который сможет ехать быстрее общего ограничения в 40 км/час. Это станет реальной альтернативой личному автомобилю, об отсутствии которой часто говорят водители, выступающие против изменений в транспортной инфраструктуре.
А еще это сделает улицу менее шумной, ведь сейчас на Невском находиться просто временами тяжело. Примеры таких изменений есть в разных городах. К примеру в Стокгольме на очень похожей по своим параметрам улице Кларабергсгатан запретили сквозной трафик личного транспорта, построили трамвайные пути. Многие в городе переживали, что столица Швеции встанет в пробках, но этого не произошло. Теперь всех устраивает сложившееся положение дел, в частности то, что люди могут говорить на улице, не повышая голос.
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