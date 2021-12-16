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Водитель сбил двух пешеходов, переходящих Невский проспект по светофору. Девушка скончалась на месте

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Вечером 15 декабря возле дома №20 по Невскому проспекту водитель сбил двух пешеходов, переходящий главную улицу Петербурга на «зеленый» сигнал светофора. 23-летняя девушка от полученных травм погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии.

bellena / Shutterstock.com

«Все случилось на глазах у инспекторов ДПС ОГИБДД по Центральному району, которые в момент наезда поворачивали с Большой Конюшенной на Невский проспект. По словам очевидцев, от водителя исходил резкий запах алкоголя. Напоминаю, что бредовые идеи насчет снижения скорости на Невском до 40 км/ч не спасают от подобных ДТП. Ну, придет данному водителю штраф за превышение и что, вернет к жизни девушку-пешехода?» — написали в сообществе «Дорожный инспектор», показав видео с уличных камер наблюдения.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

В результате ДТП скончалась 23-летняя девушка — от полученных травм она погибла на месте происшествия. 26-летний молодой человек был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Виновника ДТП задержала полиция. С признаками опьянения он отказался от медосвидетельствования. «16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ — "Основания задержания подозреваемого"», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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