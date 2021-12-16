Водитель сбил двух пешеходов, переходящих Невский проспект по светофору. Девушка скончалась на месте

В результате ДТП скончалась 23-летняя девушка — от полученных травм она погибла на месте происшествия. 26-летний молодой человек был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Виновника ДТП задержала полиция. С признаками опьянения он отказался от медосвидетельствования. «16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ — "Основания задержания подозреваемого"», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.