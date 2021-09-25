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Автомобиль BMW сбил двух девушек на Невском. Возбуждено уголовное дело

Автомобиль марки BMW сбил двух девушек на Невском проспекте. Об аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел накануне около 23:00 на Невском проспекте у Малой Садовой улицы. Автомобиль снес девушек, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Судя по видео, водитель ехал на большой скорости, не притормозил у перехода. Он попытался не столкнуться с пешеходами, но не получилось. От удара их разбросало в разные стороны. У одной из пострадавших — травма головы, раздробленное бедром и большая потеря крови.

Как стало известно позднее, за рулем BMW был 22-летний парень. Как пишет «Фонтанка», дело возбуждено в отношении 22-летнего приезжего из Карачаево-Черкесии. Он работает водителем грузовика.

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