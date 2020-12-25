Введение ограничения скорости до 40 км/ч на Невском проспекте перенесли на неопределенный срок

Подготовительная работа еще ведется. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Администрации Центрального района, введение нового скоростного режима осложнилось из-за того, что сделать это должны одновременно с появлением на Невском проспекте системы видеофиксации, а на это потребуется больше времени.

О новых сроках введения ограничения скорости движения на Невском проспекте до 40 километров в час пока не сообщается. В настоящий момент предложение рассматривают профильные комитеты и полиция — они и примут окончательное решение.

О том, что на Невском проспекте планируется ввести ограничение скорости движения, стало известно в мае 2020 года. По словам главы администрации Центрального района Максима Мейксина, соответствующие ограничительные знаки должны были появиться в сентябре-октябре. Также на Невском планировали установить бартерные ограждения. Они должны были стать малозаметными — выполненными из камня или металла.

В настоящий момент на Невском проспекте действует ограничение скорости до 60 километров в час. Снизив его значение, власти города надеятся на сокращение и числа аварий. Ограничить скорость движения транспорта на Невском проспекте до 40 километров в час планировали в начале 2020 года. Еще в феврале соответствующее предложение администрация Центрального района направила в ГИБДД — тогда сроками введения нового скоростного режима называли июль текущего года.

Напомним, на Невском проспекте, 55, в ночь на 24 февраля 2019 года автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. Еще одна крупная авария произошла 18 апреля на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки — после столкновения двух машин одну отбросило на проходивших мимо людей. Пострадали шесть человек, а том числе один ребенок.

Незадолго до этого, 16 апреля, в пешеходной зоне на набережной канала Грибоедова начали устанавливать железный забор. Он не простоял и суток и был демонтирован. В августе ГИБДД по Санкт-Петербургу выявиа 7 перекрестков, расположенных на Невском проспекте, на которых дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей и пешеходов случаются чаще всего. По мнению сотрудников ведомства, сократить количество аварий поможет «установка пешеходных ограждений, отвечающим требованиям безопасности дорожного движения». Позже простив его установки выступил КГИОП.

«Собака.ru» обратилась к автору анимированной карты петербургских ДТП Даниле Горохову, который ранее рассказал, почему на дорогах города продолжают происходить трагедии и что нам с этим делать. Он поделился своим мнением насчет забора — такие ограждения уже плохи тем, что они давят на человека психологически и, как правило, не бывают красивыми.