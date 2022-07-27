Когда в России появится 5G? И появится ли? А что этому мешает?

«Не в фокусе эта тема»

На фоне Украинского кризиса и введенных против России санкций из России ушли крупнейшие проивзодители телекоммуникационного оборудования, такие как Nokia, Ericsson. Китайский Huawei официально российский рынок не покидал, однако сложности с оборудованием компании также возникли. В этих условиях, признают эксперты, перспективы 5G в России становятся еще более туманными.

«У нас сейчас нет [возможности получать] оборудование не то что пятого поколения, а даже четвертого, третьего и второго, — говорит Денис Кусков из TelecomDaily, — отечественные компании должны в срочном порядке заниматься разработкой базовых станций для 4G. Насколько им это удастся тоже сказать сложно, ведь прекратились поставки иностранных комплектующих. В этих условиях отечественными базовыми станциями для 5G заниматься просто некому».

Тот факт, что 5G пока не является приоритетом для мобильных операторов также редакции подтвердил источник «Собака.ru» на телекоммуникационном рынке. «По 5G ни у кого сейчас нет на самом деле особого понимания. Не в фокусе эта тема. Сейчас больше ищут, как существующие сети поддержать», — сообщил собеседник редакции.

Впрочем, как отметили в пресс-службе МТС ранее запущенные в Петербурге пилотные зоны связи пятого поколения продолжат работу. «Компания предпринимает все усилия, чтобы торговые и технологические ограничения не отразились на планах развития и модернизации сети, в том числе и на внедрении стандарта пятого поколения», — сообщили представители оператора. Также в начале июля стало известно, что МТС присоединился к совместному предприятию Ростелекома, Мегафона и Вымпелкома по развитию 5G в стране.

В пресс-службе Tele 2 и Билайна прокомментировать вопрос о развитии сетей 5G не смогли.