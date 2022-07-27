Когда в России появится 5G? И появится ли? А что этому мешает?

Еще несколько лет назад власти обещали, что к 2022 году сети 5G будут развернуты в десяти крупнейших российских городах, в том числе в Петербурге. Однако полноценного внедрения 5G в стране пока так и не произошло. В начале июля стало известно, что Минцифры предлагает передать часть частот операторам связи для преимущественного использования сетей пятого поколения. Смогут ли в ближайшее время россияне получить доступ к новому принципиально более быстрому стандарту связи? Что этому мешает? И почему 5G до сих пор почти не доступен в стране? Разбираемся вместе с экспертами и операторами связи.
Стандарт 5G все шире распространяется в мире, крупнейшие производители электроники активно создают гаджеты, поддерживающие новое поколение связи. Количество пользователей пятого поколения связи в мире приближается к миллиарду.
«Помимо повышения скоростей, 5G дает возможность развивать интернет вещей, подключать к сети многие миллиарды датчиков и "умных" устройств, — объясняет Константин Анкилов, управляющий партнер «ТМТ Консалтинг», — благодаря очень маленьким задержкам в передаче данных есть возможность организовывать массовое использование беспилотного транспорта, дистанционно проводить хирургические операции. Сети 4G для всего этого не приспособлены».
На протяжении последних лет российские власти также активно говорили о развитии сетей нового поколения в стране. К 2022 году планировалось развернуть 5G в 10 городах-миллионниках. Однако до сих пор все ограничивалось тестовыми запусками, к примеру в Кронштадте, в центре Петербурга и других локациях. Полноценной общедоступной сети построить так и не удалось.
«Это можно было сделать в прошлом году»
Как рассказывает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко российские операторы уже давно могли бы начать внедрение 5G. «Это можно было сделать в прошлом году, даже в позапрошлом, — отмечает он. — У операторов уже давно развернуто иностранное оборудование для сетей пятого поколения, речь идет о десятках тысяч базовых станций, но они пока работают в режиме 4G. В любой момент их можно было бы переключить в 5G, но мешает позиция регулятора, то есть государства».
Главных вопросов здесь было два. Первый касался оборудования, которое планировалось использовать для развития внедрения новой технологии. «Правительство решило, [российские операторы должны] делать сети пятого поколения на отечественном оборудовании, — поясняет глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, — однако его пока нет и когда оно появится пока непонятно».
Но даже если бы операторы могли использовать уже имеющиеся иностранные базовые станции, остается вторая проблема — частоты. Операторы связи просят предоставить им «золотой диапазон» частот (3,4 – 3,8 ГГц), на котором сети 5G строятся в большинстве стран мира. Однако пока он занят силовыми структурами и власти не готовы передавать его для гражданских нужд, предлагая строить 5G в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц).
Однако, отмечают эксперты, этот диапазон не годится в качестве основного для развития сетей связи нового поколения. «Чем выше частота сигнала, тем хуже проникающая способность. Миллиметровый диапазон частот требует располагать базовые станции в прямой видимости от устройства, любое препятствие в виде дерева, стены зачастую становится непреодолимым, — поясняет Алексей Бойко из MForum Analytics, — в результате для создания устойчивой сети 5G mmWave потребуется заметно большее количество базовых станций, в городе или офисе их нужно будет ставить через каждые 40—50 метров. Это экономически неэффективно. Диапазон 3,4 – 3,8 ГГц в этом плане менее требователен к затратам на сооружение сети».
«Одной из приоритетных задач в вопросе 5G для нас остается получение радиочастотного спектра в диапазоне 3,4 – 3,8 ГГц, без которых преждевременно обсуждать дальнейшие шаги по развитию сети пятого поколения. Без этих частот скорейшее развитие новых технологий в России не представляется возможным», — подтвердили редакции в пресс-службе Мегафона.
«Не в фокусе эта тема»
На фоне Украинского кризиса и введенных против России санкций из России ушли крупнейшие проивзодители телекоммуникационного оборудования, такие как Nokia, Ericsson. Китайский Huawei официально российский рынок не покидал, однако сложности с оборудованием компании также возникли. В этих условиях, признают эксперты, перспективы 5G в России становятся еще более туманными.
«У нас сейчас нет [возможности получать] оборудование не то что пятого поколения, а даже четвертого, третьего и второго, — говорит Денис Кусков из TelecomDaily, — отечественные компании должны в срочном порядке заниматься разработкой базовых станций для 4G. Насколько им это удастся тоже сказать сложно, ведь прекратились поставки иностранных комплектующих. В этих условиях отечественными базовыми станциями для 5G заниматься просто некому».
Тот факт, что 5G пока не является приоритетом для мобильных операторов также редакции подтвердил источник «Собака.ru» на телекоммуникационном рынке. «По 5G ни у кого сейчас нет на самом деле особого понимания. Не в фокусе эта тема. Сейчас больше ищут, как существующие сети поддержать», — сообщил собеседник редакции.
Впрочем, как отметили в пресс-службе МТС ранее запущенные в Петербурге пилотные зоны связи пятого поколения продолжат работу. «Компания предпринимает все усилия, чтобы торговые и технологические ограничения не отразились на планах развития и модернизации сети, в том числе и на внедрении стандарта пятого поколения», — сообщили представители оператора. Также в начале июля стало известно, что МТС присоединился к совместному предприятию Ростелекома, Мегафона и Вымпелкома по развитию 5G в стране.
В пресс-службе Tele 2 и Билайна прокомментировать вопрос о развитии сетей 5G не смогли.
Что будет?
Все опрошенные редакцией эксперты сходятся в том, что в ближайшее время ждать внедрения 5G российским пользователям не приходится. «Мы останемся без 5 G. Насколько? Непредсказуемо», — говорит Константин Анкилов, управляющий партнер «ТМТ Консалтинг». При этом он отмечает, что возможности 4G не безграничны и в определенный момент без внедрения технологий нового поколения не обойтись. «Сети четвертого поколения пока справляются с растущим трафиком и количеством устройств, но в будущем это может стать уже невозможным, соответственно качество связи будет падать. Конечно, на такое развитие событий уйдут годы, но в какой-то момент это произойдет», — заключает он.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что строительство решить основные вопросы, сдерживающие развитие 5G возможно в ближайшие 2—3 года. «Сети могут быть построены в 2024—2025 годах, впрочем, все динамично меняется, может быть, даже раньше получится», — считает он. Также он полагает, что к этому времени может быть решен вопрос по выделению «золотого диапазона» частот под гражданские нужды.
Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков в свою очередь более пессимистичен. «В ближайшее время 5G для нас запретный плод, даже если завтра закончится СВО [специальная военная операция, — прим. Ред.] раньше 2025 года я не думаю, что что-то с этими сетями получится, — рассуждает он. — Следовательно планомерное развитие 5G в России будет происходить не раньше 2026—2027, то есть когда в мире, вероятно, начнет появляться 6G».
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