«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/государственных пользователей», — написал Маск в своем аккаунте. О том, когда именно могут начать взимать плату за ведение аккаунтов, предприниматель не сообщил.

Напомним, в середине апреля Илон Маск предложил выкупить все акции Twitter и стать новым владельцем соцсети. Основатель SpaceX и Tesla предложил 54,2 доллара за акцию наличными, оценив социальную сеть в 43 миллиарда долларов.

25 апреля сооснователь Twitter Джек Дорси поддержал кандидатуру Маска, предприниматель выкупил 100% акций компании за чуть большую сумму, чем изначально предполагалось — 44 миллиарда долларов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов. Пока она еще в процессе, «по горячим следам» показываем лучшие мемы о покупке Twitter Илоном Маском от самих пользователей соцсети.

Но и это еще не все: сразу после Twitter Илон Маск захотел приобрести компанию Coca-Cola. Пользователи соцсети предложили предпринимателю купить еще и McDonald’s, чтобы «починить там все машины по производству мороженого».