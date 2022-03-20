Исследование: аудитория Instagram сократилась на 16% после блокировки

Специалисты проанализировали данные за период с 24 февраля по 15 марта. Оказалось, что российская аудитория Instagram (соцсеть была заблокирована 14 марта) снизилась на 16% — с 39 млн до 34 млн пользователей ежедневно. Эксперты предполагают, что падение интереса к соцсети продолжится. Такой вывод они сделали по опыту других заблокированных платформ, в том числе Facebook (заблокирован 4 марта). Если до блокировки соцсетью пользовали ежедневно около 10 млн русских пользователей, то теперь этот показатель упал до 6 млн и продолжает снижаться.

Свою аудиторию потерял и Twitter, который полностью заблокировали тоже 4 марта. Количество пользователей сократилась более чем на 50% — с 2,6 млн до 1,2 млн.

В то же время некоторые соцсети, наоборот, начали набирать популярность. В частности, выросла также аудитория соцсети «ВКонтакте». Если 24 февраля ее пользователями были 46,5 млн россиян, то 15 марта — уже 50,3 млн.

Несмотря на то, что TikTok объявил о приостановлении прямых трансляций и загрузки нового контента в России 6 марта, через несколько дней было зафиксировано увеличение ежедневной аудитории до 41 млн человек. Однако после этого показатели вернулись к норме — примерно до 33 млн пользователей в сутки.