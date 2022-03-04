Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России

В РКН заявили, что это «ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ».

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — говорится в сообщении РКН.

В ведомстве упомянули, что подобные ограничения запрещены федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Напомним, Роскомнадзор 25 февраля частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов четырех российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство «РИА Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру»). В ведомстве обвиняют соцсеть в «причастности к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». В Роскомнадзоре также заявили, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат.

Затем компания Meta (бывший Facebook) отказалась исполнять требования Роскомнадзора и снимать ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ.