Wildberries не работает! СМИ говорят о масштабной хакерской атаке — это правда? А посылка придет? Что с деньгами? Мои данные могли украсть?

Какова судьба посылок?

В первый день сбоев пресс-служба Wildberries заявила журналистам РБК о том, что заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме. Однако журналисты из разных регионов писали об обратном. Сообщения о невозможности получить свои посылки приходили, в частности, из Петербурга, Екатеринбурга, Читы.

«Проводилось ли резервное копирование всех данных о заказах, мы утверждать не можем, судя по тому, что компания до сих пор не полностью восстановила бизнес-процессы, возможно, какие-то критические информационные системы не были зарезервированы, — рассуждает Анатолий Сазонов, — возможно, какая-то информация уничтожена безвозвратно. Те заказы, которые пришли в пункты выдачи, скорее всего, можно будет получить с паспортом. Как-то же внутри себя они данные обрабатывают. Относительно других заказов что-то с уверенностью утверждать я не берусь».

Как объяснил «Собака.ru» адвокат Тимофей Евсеев, покупатель, по закону о защите прав потребителей, вправе отказаться от заказа в любой момент до его получения, в таком случае ему должны вернуть деньги. Это возможно даже если не работает личный кабинет «На личном кабинете свет клином не сошелся, есть продавец и потребитель, у одного есть подтверждение оплаты, у другого — отправки. Если потребитель выразил волеизъявление на односторонний отказ от договора купли-продажи, продавец обязан вернуть деньги. Товар тоже вряд ли испарился в воздухе и подлежит возврату продавцу», — сказал он.

«[В связи со случившимся] продлен срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу, — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Wildberries. — Кроме того, автоматически увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов. Получение заказов возможно как по кодам, так и с предъявлением удостоверяющего личность документа. Восстановлена работа блока "История цены", где покупатели могут отследить динамику цен на товары и выбирать наиболее привлекательные по цене предложения. Кроме того: в мобильных приложениях на сайте wildberries.ru покупателям доступен основной функционал по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа и код для получения заказа. Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме: покупатели получают заказы».