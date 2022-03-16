Специалисты устранили более 90% ошибок в работе сайта и приложения Wildberries

«Технические специалисты компании устранили свыше 90% ошибок в работе мобильных приложений и сайта. В ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки», — приводит ТАСС заявление компании. Отмечается, что срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу продлен, также автоматически увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов.

По данным сервиса Downdetector, к 12:00 16 марта пользователи сообщили о 847 случаях сбоев в работе Wildberries, тогда как еще в минувший вторник, 15 марта, таких сообщений было более 2 тысяч. Самые частые проблемы с отслеживанием заказов (64%), в работе приложения (26%) и веб-сайта (10%).