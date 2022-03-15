Пользователи Wildberries второй день подряд сталкиваются со сбоями в работе сервиса

По состоянию на утро 15 марта было зафиксировано более 3 тысяч жалоб при работе с Wildberries, 14 марта их насчитывалось около 12 тысяч. В основном пользователи сообщали о проблемах с приложением и с сайтом. А вчера возникала ошибка с отслеживанием и получением заказов.

Юзеры в России и Казахстане сообщали, что у них не отображаются оплаченные, но недоставленные заказы, и даты ближайших доставок. А без данных из личного кабинета невозможно получить покупки в пунктах выдачи. На проблемы в работе сайта также жалуются и тысячи продавцов.

Представитель пресс-службы Wildberries подтвердил РБК, что на 15 марта ошибки в приложении и в работе сайта все еще фиксируются, при этом «основной функционал – заказ, оплата и получение товаров – работает». В мобильных приложениях также восстановлены основные функции, в том числе и отображение текущих статусов посылок.

В официальном Telegram-чате технической поддержки компании для партнеров сообщается, проблемы в работе некоторых сервисов сохраняются, но компания работает над их устранением.

В Wildberries также отметили, что заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдавались в обычном режиме. Помимо этого, в компании подчеркнули, что вся информация по банковским картам пользователей защищена в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).