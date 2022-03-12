Роскомнадзор: блокировка Instagram необходима для защиты «психологического здоровья» россиян

Напомним, Роскомнадзор решил отложить блокировку Instagram на 48 часов, чтобы дать российским пользователям время для переноса своих фото и видео в другие соцсети. Решение об ограничении доступа к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ведомство указывает на заявление пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, которым было анонсировано снятие запрета для жителей ряда стран на «размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».

Ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь.

После выхода публикации Reuters Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Также ведомство направило в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.



В свою очередь глава Instagram Адам Моссери подтвердил блокировку социальной сети в России и назвал ее неправильной. По его словам, такое решение «отрежет 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира».