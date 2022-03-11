По информации агенства, внести временные изменения в политику соцсетей Meta Platforms намерена в связи с ситуацией между Россией и Украиной. В случае принятия решения новые правила затронут только часть пользователей — тех, кто находится в России, Украине, Польше, Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Румынии и Словакии. В частности, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

«В результате "специальной военной операции" (здесь и далее мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) в Украине мы временно сделали допустимыми те формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, например, призывы к жестокости, например, пожелания смерти российским захватчикам», — говорится в тексте внутренней рассылки Meta.

Сообщения с призывами к насилию допустимы только в контексте «специальной военной операции в Украине». В компании подчеркнули, что по-прежнему не допускают призывы к жестокости по отношению к мирному населению России и пленным солдатам. Также Facebook и Instagram будут блокировать посты с упоминанием способов насилия.

«Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания», — заявил представитель компании Энди Стоун телеканалу CNN. Он подчеркнул, что Meta по-прежнему не допустит таких призывов в отношении российских гражданских лиц.

«Очень тревожная новость от Reuters, которое пишет, что Meta в контексте ситуации в Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президентов России и Беларуси. К чему это приведет, думаю, вы понимаете. Если все это не фейк, то с Instagram мы попрощаемся уже очень скоро, как ранее сделали это с Facebook», — отмечает автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов.

Представители российского посольства в США заявили, что компания Meta проводит «агрессивную и преступную политику, ведущую к разжиганию ненависти и вражды к россиянам». Также они отметили, что действия Meta «свидетельствуют об объявлении России информационной войны без правил», и потребовали «пресечь экстремистскую деятельность компании».