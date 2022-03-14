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Мемы дня: как пользователи переживают блокировку Instagram в России

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С начала официальной блокировки Instagram прошло уже более 20 часов. Пользователям соцсети давалось два дня, чтобы попрощаться с платформой, перенести свои данные на другие площадки и предупредить подписчиков о наличии страниц в других соцсетях. Вот только это все было зря, потому что Instagram продолжает функционировать у российских юзеров: хоть с VPN, хоть без него. Собрали для вас небольшую подборку мемов, в которой пользователи шутят про несостоявшуюся блокировку.

Напомним, что информация о блокировке появилась еще 12 марта, когда материнская компания Meta (бывший Facebook) разрешила использовать «язык ненависти» в адрес российских военных и российских лидеров.

Роскомнадзор дал российским пользователям 48 часов, чтобы те успели скачать свои данные. Некоторым даже прислали рассылку от «Госуслуг» с призывом перейти во ВКонтакте и «Одноклассники», а также объясняли решение о блокировке «заботой о психологическом здоровье граждан».

Но, пожалуй, главным троллем всей этой ситуации стал основатель Telegram Павел Дуров. Он поделился фотографией с голым торсом в Instagram и спросил, стоит ли «выкладывать фотографии здесь почаще». Он то точно знает, что такое блокировки не понаслышке.

Как мы уже упоминали выше, пользователям дали 48 часов на переход в другие соцсети. Некоторые блогеры начали выкладывать QR-коды со ссылками на альтернативные площадки. Некоторые шутили на этот счет, что не у всех есть два телефона, чтобы просканировать код.

Некоторые пользователи смотрели на блокировку Instagram с оптимизмом: кто-то вспоминал старые и забытые соцсети, кто-то продолжал шутить, что все продолжит работать, как раньше. А кто-то даже нашел способ, как подзаработать на блокировке.

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