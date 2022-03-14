Мемы дня: как пользователи переживают блокировку Instagram в России

Напомним, что информация о блокировке появилась еще 12 марта, когда материнская компания Meta (бывший Facebook) разрешила использовать «язык ненависти» в адрес российских военных и российских лидеров.

Роскомнадзор дал российским пользователям 48 часов, чтобы те успели скачать свои данные. Некоторым даже прислали рассылку от «Госуслуг» с призывом перейти во ВКонтакте и «Одноклассники», а также объясняли решение о блокировке «заботой о психологическом здоровье граждан».

Но, пожалуй, главным троллем всей этой ситуации стал основатель Telegram Павел Дуров. Он поделился фотографией с голым торсом в Instagram и спросил, стоит ли «выкладывать фотографии здесь почаще». Он то точно знает, что такое блокировки не понаслышке.