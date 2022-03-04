Роскомнадзор обвинил TikTok в дискриминации из-за удаления сюжетов российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление нескольких сюжетов РИА Новости из соцсети. Соответствующее письмо ведомство направило в компанию.
«Подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — отмечается в сообщении.
Сотрудники Роскомнадзора также добавили, что с мая 2021 года было замечено семь случаев дискриминации аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей в TikTok.
Напомним, Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok не выводить в рекомендации для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности.
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