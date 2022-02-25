Могут ли в России отключить интернет? Заблокировать App Store и Google Play? А Instagram или YouTube запретят? Отвечаем

Могут ли в России отключить интернет?

Здесь вопрос нужно разбить на несколько частей. С технической точки зрения ограничить использование интернета для большинства простых граждан возможно и с нашей внутренней стороны, и с внешней стороны. Но оба варианта технически очень затруднительны. У России есть точки выхода в интернет не только через Европу или США, но и через Китай и прочие государства, еще не присоединившиеся к санкционной коалиции, а сам принцип существования интернета заключается в том, что если есть хоть одна точка выхода в интернет, то вся остальная сеть оказывается онлайн.

Отключение снаружи маловероятно также по юридическим причинам: по стандартам ООН доступ к интернету сегодня называется таким же неотъемлемым правом человека, как право на жизнь, свободу, собраний. Крайне маловероятно, что даже разговоры об этом могут возникнуть со стороны США или Европы. Если говорить о внутренних отключениях, то власти России с 2020 года говорят о том, что вся необходимая инфраструктура для полного отключения интернета у нас создана (хотя у специалистов и есть в этом сомнения). Тем не менее попытки ограничить связь возможны: такие меры предпринимались в КНР, Иране, Кашмире.

В этой связи особое беспокойство вызывает сообщение Национального координационного центра после заявления хакерской группы Anonymous, объявившей России «кибервойну». НКЦ заявил об угрозе критической информационной инфраструктуре. Эта формулировка с точки зрения закона позволяет координационному центру использовать все доступные средства для защиты, в том числе и полное отключение интернета. Причем нормативная база не предусматривает общественного контроля за такими решениями, они могут быть приняты в рамках закрытых совещаний. Таким образом, если что-то подобное произойдет, то мы узнаем лишь по факту.