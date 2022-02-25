Могут ли в России отключить интернет? Заблокировать App Store и Google Play? А Instagram или YouTube запретят? Отвечаем

Международное сообщество на фоне военной операции на Украине вводит санкции в отношении российского государства, экономики и простых граждан: ограничивается деятельность банков, вводится запрет на продажу технологий. На этом фоне пользователи высказывают опасения об отключении магазинов приложений или о полном прекращении работы интернета в стране. Возможно ли это технически и юридически? Отвечает адвокат и старший партнер проекта «Сетевые свободы» и эксперт в области информационных технологий Станислав Селезнев.
Ждать ли отключения в России Google Play, App Store, YouTube?
Формально, на уровне закона, ничего не ограничивает сервисы в том, чтобы ограничить работу для пользователей, зарегистрированных в той или иной стране (если не считать репутационных издержек и обвинений в нарушении принципа сетевого нейтралитета). Техническая возможность реализовать отключение по географическому признаку у компаний есть, и они могут ей воспользоваться, если получат в рамках расширения санкций такие требования от властей в странах, где находятся их головные офисы.
Однако пока о подобных действиях не заявлялось и в ближайшее время, вероятно, не будет объявлено. Такие санкции повлияют в первую очередь на обычных людей, а если посмотреть на заявления западных лидеров, то они пока говорят о воздействии именно на экономику, государственный сектор, оборонную отрасль, политиков, крупных чиновников и предпринимателей. В меньшей степени санкции касаются простых граждан, которые и составляют основную массу пользователей.
Могут ли запретить Facebook, Instagram или YouTube?
Да, это возможно. Так, Twitter с марта 2021 года замедляется на всех мобильных устройствах в России. Теми же техническими средствами и по тем же юридическим правилам (так называемый закон о Суверенном интернете) можно замедлить или полностью заблокировать любой сервис: Facebook, Instagram, YouTube. Для этого достаточно внести эти соцсети в перечень угроз стабильности российского интернета. Это дело нескольких минут.
При этом надо отметить, что, учитывая структуру интернета, добиться полной блокировки какого-то сервиса технически невозможно. У кого-то будет доступ при помощи каких-то средств обхода блокировок.
Могут ли в России отключить интернет?
Здесь вопрос нужно разбить на несколько частей. С технической точки зрения ограничить использование интернета для большинства простых граждан возможно и с нашей внутренней стороны, и с внешней стороны. Но оба варианта технически очень затруднительны. У России есть точки выхода в интернет не только через Европу или США, но и через Китай и прочие государства, еще не присоединившиеся к санкционной коалиции, а сам принцип существования интернета заключается в том, что если есть хоть одна точка выхода в интернет, то вся остальная сеть оказывается онлайн.
Отключение снаружи маловероятно также по юридическим причинам: по стандартам ООН доступ к интернету сегодня называется таким же неотъемлемым правом человека, как право на жизнь, свободу, собраний. Крайне маловероятно, что даже разговоры об этом могут возникнуть со стороны США или Европы. Если говорить о внутренних отключениях, то власти России с 2020 года говорят о том, что вся необходимая инфраструктура для полного отключения интернета у нас создана (хотя у специалистов и есть в этом сомнения). Тем не менее попытки ограничить связь возможны: такие меры предпринимались в КНР, Иране, Кашмире.
В этой связи особое беспокойство вызывает сообщение Национального координационного центра после заявления хакерской группы Anonymous, объявившей России «кибервойну». НКЦ заявил об угрозе критической информационной инфраструктуре. Эта формулировка с точки зрения закона позволяет координационному центру использовать все доступные средства для защиты, в том числе и полное отключение интернета. Причем нормативная база не предусматривает общественного контроля за такими решениями, они могут быть приняты в рамках закрытых совещаний. Таким образом, если что-то подобное произойдет, то мы узнаем лишь по факту.
СМИ обязали публиковать только официальную информацию. А что будет с обычным пользователем за репост других данных?
Ответственность для обычного человека может наступить в самых разных случаях. Так, если человек разместит у себя на странице призыв к участию в публичной акции, то его могут попытаться привлечь по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (штраф до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток).
Если говорить о репосте неофициальных новостей о том, что в какой-то дом попала ракета или крупная группировка тех или иных войск окружена и уничтожена, то здесь ответственность может наступить по ч.9. ст. 13.15 КоАП. Если правоохранительные органы решат, что человек распространял заведомо недостоверную информацию, то ему может грозить штраф до 100 тысяч рублей с конфискацией устройства с помощью которого была сделан пост или репост, проще говоря телефон или компьютер могут изъять. Более того, могут возбудить и уголовное дело по статье 207.1. (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). По ней наказание может доходить до 3 лет лишения свободы. При этом надо помнить, что распространение информации о перемещении войск могут расценить как разглашение государственной тайны.
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