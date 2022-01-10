Моргенштерн запустил свое собственное СМИ «с классными мемасами»

«Я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное [СМИ] и с классными мемасами», — сообщил Моргенштерн в своем Instagram.

Музыкант поделился, почему был не так активен в соцсетях последнее время. По его словам, он создавал «прекрасное СМИ будущего». И название рэпер выбрал не случайно. Он не хотел, чтобы канал ассоциировался с персоной Моргенштерна.

Рэпер добавил, что решил заняться медиабизнесом, так как ему надоели «скучные и желтушные СМИ». Также он отметил, что пока его издание будет работать в тестовом режиме. Хотя на него уже подписались 400 тысяч человек. В телеграм-канале пока только два материала: первый о поиске сотрудников, а второй — про штрафы Google и Meta во Франции.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию. Незадолго до этого, в конце октября, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта.