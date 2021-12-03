Илон Маск отреагировал на уход главы Twitter с должности мемом со Сталиным и Ежовым

Оригинальный снимок был сделан на канале Москва — Волга в 1937 году. На фото изображены Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов. После того, как Ежова расстреляли, советская пресса начала распространять такой же снимок, но уже без Ежова.

На фотографии, которую опубликовал Маск, изменили лицо Сталина — к фигуре вождя СССР прифотошопили нового руководителя Twitter Парага Агравала, а вместо Ежова получился Джек Дорси. А на втором снимке фигуру Дорси-Ежова стирают, а оставляют лишь брызги на воде.

Информация об отставке Дорси появилась 29 ноября. Новым главой Twitter назначили технического директора Парага Агравала.

Напомним, основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск потерял 5 миллиардов долларов из-за опроса в Twitter. Подписчики решили, что ему стоит продать акции Tesla — он и продал.

К началу ноября Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивалось более чем в 300 миллиардов долларов. В 2021 году он добавил к собственному капиталу 141 миллиард. Ранее, к концу сентября, он обогнал Джеффа Безоса и занял первую строчку рейтинга Forbes.