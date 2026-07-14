Александровский парк в Царском Селе открыли после урагана. Устранять ущерб музей будет еще минимум две недели

Посетители могут войти в парк через все восемь входов, сообщили в его пресс-службе. При этом музей продолжает приводить территорию в порядок после шторма 11 июля, поэтому потенциально опасные участки огорожены предупредительными лентами.
Не меньше двух недель понадобится музею, чтобы полностью устранить последствия субботнего урагана, сообщили в учреждении накануне. На тот момент в парке работал только вход, ближайший к Александровскому дворцу, — он позволял пройти на экспозицию. Вся остальная территория была огорожена. Екатерининский парк работает в обычном режиме, но там также огорожены опасные участки.
В Екатерининском парке ветер повалил 51 дерево, в Александровском — 98. Пострадали также растения в Баболовском парке. В Екатерининском парке ураган нанес ущерб Рамповой и Периметральной аллее, дубовой роще кенконс у Орловских ворот. В Собственном садике погибло одно из двух редких декоративных деревьев — черемуха Маака, привезенная с Дальнего Востока. Дереву было более 80 лет. На пандусе Камероновой галереи ветер вырвал с корнем цикасы из вазонов и повредил цветники.
Ольга Филиппова
Главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село»
Наши старожилы утверждают, что такого не было последние лет тридцать. Ликвидируют последствия стихии все сотрудники садово-парковой службы музея. В данный момент работы сконцентрированы в Екатерининском парке. В первую очередь убирают зависшие в кронах сучья, распиливают и вывозят погибшие деревья.
Вечером в субботу, 11 июля, в регион прошла гроза с сильным ветром и ливнями, после которых затопило Коломяжский проспект, улицы у метро «Пионерская», Удельный парк и выход у станции «Площадь восстания». В садах и парках Петербурга упало около 200 деревьев. МЧС сообщило о двух смертях: женщины погибли во время сплава на сапах. Также после ночной грозы в Ленобласти более 42 тысяч жителей остались без света. Электричество восстановили 13 июля. Кроме того, на следующий день после дождей в Кудрове вышла из берегов река Оккервиль и затопила одноименный парк.
Комментарии (0)