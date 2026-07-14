Александровский парк в Царском Селе открыли после урагана. Устранять ущерб музей будет еще минимум две недели

Не меньше двух недель понадобится музею, чтобы полностью устранить последствия субботнего урагана, сообщили в учреждении накануне. На тот момент в парке работал только вход, ближайший к Александровскому дворцу, — он позволял пройти на экспозицию. Вся остальная территория была огорожена. Екатерининский парк работает в обычном режиме, но там также огорожены опасные участки.

В Екатерининском парке ветер повалил 51 дерево, в Александровском — 98. Пострадали также растения в Баболовском парке. В Екатерининском парке ураган нанес ущерб Рамповой и Периметральной аллее, дубовой роще кенконс у Орловских ворот. В Собственном садике погибло одно из двух редких декоративных деревьев — черемуха Маака, привезенная с Дальнего Востока. Дереву было более 80 лет. На пандусе Камероновой галереи ветер вырвал с корнем цикасы из вазонов и повредил цветники.