Парк Оккервиль затопило на следующий день после ливней. В новом «озере» кудровчане купаются и устраивают водные прогулки на самокатах

Река Оккервиль 12 июля вышла из берегов и затопила одноименный парк, пишут жители Кудрова в соцсетях. Это произошло на следующий день после того, как в Петербурге и Ленобласти выпало больше половины месячной нормы осадков.
В полдень 12 июля центральная часть парка с дорожками и газонами, а также зоной у сцены с амфитеатром еще не была затоплена, уже вечером там появилась вода, следует из снимков, которыми делятся в паблике «Жизнь в Кудрово». В новом водоеме они купаются, устраивают водные прогулки на сапах, велосипедах и электросамокатах. Пользователи соцсетей называют его «аквапарком».
В администрации Заневского городского поселения 13 июля рассказали, что «ситуация в парке стабилизируется» — вода уходит. Местные власти надеются, что жаркая погода поможет высушиванию влаги. Растения, попавшие в зону подтопления, находятся под наблюдениям, а ущерба для посадок не должно быть, добавили в администрации.
Вечером в субботу, 11 июля, в регионе прошли ливни, после которых затопило Коломяжский проспект, улицы у метро «Пионерская», Удельный парк и выход у станции «Площадь восстания». После ночной грозы в Ленобласти более 42 тысяч жителей остались без света. Утром 13 июля Россети сообщили, что восстановили электроснабжение более 80% обесточенных потребителей в Ленобласти.
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