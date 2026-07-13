Парк Оккервиль затопило на следующий день после ливней. В новом «озере» кудровчане купаются и устраивают водные прогулки на самокатах

В полдень 12 июля центральная часть парка с дорожками и газонами, а также зоной у сцены с амфитеатром еще не была затоплена, уже вечером там появилась вода, следует из снимков, которыми делятся в паблике «Жизнь в Кудрово». В новом водоеме они купаются, устраивают водные прогулки на сапах, велосипедах и электросамокатах. Пользователи соцсетей называют его «аквапарком».

В администрации Заневского городского поселения 13 июля рассказали, что «ситуация в парке стабилизируется» — вода уходит. Местные власти надеются, что жаркая погода поможет высушиванию влаги. Растения, попавшие в зону подтопления, находятся под наблюдениям, а ущерба для посадок не должно быть, добавили в администрации.