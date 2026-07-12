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В Ленобласти более 42 тысяч жителей остались без света из-за ночной грозы

В текущий момент подача электроэнергии восстанавливается — свет уже вернули более чем 20 тысячам человек.

Фото: U3F // Shutterstock

Ночная гроза и ураганный ветер оставили без электричества более 42 тысяч жителей Ленобласти, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он рассказал, что сам видел, как молния ударила так сильно, что обесточила половину дома.

В первую очередь восстанавливают линии высокого напряжения (110 кВ), затем — распределительные сети, и только потом — подачу к каждому потребителю. В зоне особого внимания находятся Гатчинский, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы.

Напомним, что вчера в восьми районах Петербурга выпало больше половины месячной нормы осадков. Больше всего дождя досталось Красносельскому и Пушкинскому районам, следом — Петродворцовый, Колпинский, Курортный, Московский, Калининский и Приморский, сообщил телеканал «78».

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