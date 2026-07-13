Электричество восстановили в Ленобласти после шторма на выходных

Энергетики продолжают круглосуточную работу по локальным заявкам жителей на сети 0,4 киловольт «до полного восстановления электроснабжения всех потребителей», пишут «Россети». В предприятии также предупреждают о кратковременных отключениях света из-за переводе нагрузок с резервных на основные схемы питания.

Над починкой основной сети днем и ночью работали 120 бригад и 314 специалистов: они убирали упавшие на провода ветки и деревья, а также монтировали участки линии электропередачи, восстанавливали работу оборудования.

Электричество пропало у 42,5 тысяч жителей региона после грозы с ураганом, рассказал накануне губернатор Александр Дрозденко. Чиновник утверждал, что к утру 12 июля свет вернули 20 тысячам человек.

Вечером в субботу, 11 июля, в регионе прошли ливни, после которых затопило Коломяжский проспект, улицы у метро «Пионерская», Удельный парк и выход у станции «Площадь восстания». После проливных дождей 12 июля из берегов вышла река Оккервиль в Кудрове. Это привело к затоплению одноименного парка.