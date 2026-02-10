Собака.ru — в новейшем Bergamot на Петроградке

В образцовом флагманском проекте гастроподюсера Алены Мельниковой и шефа Олега Перфилова выверенная авторская кухня, высококлассное исполнение, коктейльный и винный сервис у стола и свежий выпуск Собака.ru на стойке у входа. Спойлер: критики, журналисты и фуди уже пророчат Bergamot звание ресторана года!