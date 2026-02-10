Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Собака.ru — в новейшем Bergamot на Петроградке

В образцовом флагманском проекте гастроподюсера Алены Мельниковой и шефа Олега Перфилова выверенная авторская кухня, высококлассное исполнение, коктейльный и винный сервис у стола и свежий выпуск Собака.ru на стойке у входа. Спойлер: критики, журналисты и фуди уже пророчат Bergamot звание ресторана года!

Фото предоставлено пресс-службой Bergamot
Фото предоставлено пресс-службой Bergamot
Фото предоставлено пресс-службой Bergamot

В интерьере от Анастасии Хальчицкой россыпь драгоценностей, от муранской люстры до французского гобелена. На столах — белые скатерти и фарфоровая посуда из Германии, расписанная бергамотами. 

ул. Малая Зеленина, 4

Люди:
Алена Мельникова, Олег Перфилов

