Руководитель фестиваля «День Д» Анастасия Принцева проведет экскурсию по «ленинградским» местам Довлатова

Узнаем историю памятника фокстерьеру Глафире и закулисные байки фестиваля из первых уст.

Фото: Наталья Скворцова

8 ноября авторскую экскурсию проведет директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева. Маршрут пройдет по знаковым местам, связанным с жизнью и творчеством прозаика. Гид поделится забавными и курьезными случаями, которые уже стали частью городского фольклора. Почему памятник в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 17 фокстерьеру Глафире изображает ее с поднятой лапой? Как директора фестиваля вместе с аппаратом для сахарной ваты задерживала полиция? И каким образом участникам приходилось скрываться от людей в форме через дворы-лабиринты? 

«Такого формата у нас еще не было, — отмечает Принцева. — Это живой, непарадный и очень искренний рассказ о том, как память о Довлатове продолжает жить в характере и событиях современного города».

Анастасия Принцева окончила филологический факультет и аспирантуру СПбГУ. Возглавляла отдел культуры и искусства радиостанции «Нева FM». Автор документальных фильмов «Русский музей: открытия» и «Светлана Крючкова. Мое личное дело» для телеканала «78». Руководитель культурно-образовательного лектория «Слушай сюда». В полной электронной базе жертв блокады, составленной главой центра «Возвращенные имена» Андреем Разумовым, — 631 тысяча человек.

