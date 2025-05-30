Статуэтки для лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 вручную создали мастера NWGlass.lab

ХХ премия собирает 50 выдающихся людей нашего города и гостей в летнем императорском дворце на Елагином острове. Наградные статуэтки для лауреатов 2025 года разработали друзья Собака.ru — экспериментальная петербургская мастерская NWGlass.lab. Мы подробно рассказывали, как искусствовед из Петербурга Никита Андреев возродил утерянную в 1930-х технологию Фальконье — ручное производство стеклянных кирпичей, которые использовали и Ле Корбюзье, и архитектор Карл Шмидт для дома Фаберже на Большой Морской улице. В 2023 году мастерская стала лауреатом нашей премии «Петербург будущего» — 2023.
Мы вдохновились ребятами в процессе работы над статуэтками для премии «Петербург будущего» — 2025, поэтому не задумываясь отдали им создание знаменитых «собачек» для лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Фигурки выполнены в редкой технике пате-де-вер (спеченное стекло), которую сегодня используют лишь немногие художники в Японии и США. Каждая статуэтка уникальна — ее невозможно повторить. Процесс создания «собачек» непрост: вначале прозрачные бутылки переплавляли в стекломассу, затем полученное выливали в воду, получая крошку из разноформатных фракций, а после просушки мастера вручную выкладывали рисунок, комбинируя частицы разного размера (восхищаемся и аплодируем мастерству!).
Но главной особенностью и наполняющим смыслом статуэток этого года стала эстетика утраты. При спекании крошка ведет себя непредсказуемо: где-то плавится сильнее, а где-то остается зернистой. Из-за этого готовые фигурки кажутся тающими или напоминают хрупкие кубики сахара — с легкой шероховатостью, неровными гранями и игрой света в микротрещинах. Это не дефект, а философия материала — стекло напоминает, что красота мимолетна, а совершенство — в несовершенстве.
Основание статуэток отливали в форму из того же переплавленного стекла, а затем украшали поталью (имитацией сусального золота) оттенков красного и белого золота. Покрытие ложится неровно, создавая эффект живого мерцания, будто свет играет на старинном зеркале.
Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
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