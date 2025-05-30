Статуэтки для лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 вручную создали мастера NWGlass.lab

Фигурки выполнены в редкой технике пате-де-вер (спеченное стекло), которую сегодня используют лишь немногие художники в Японии и США. Каждая статуэтка уникальна — ее невозможно повторить. Процесс создания «собачек» непрост: вначале прозрачные бутылки переплавляли в стекломассу, затем полученное выливали в воду, получая крошку из разноформатных фракций, а после просушки мастера вручную выкладывали рисунок, комбинируя частицы разного размера (восхищаемся и аплодируем мастерству!).

Но главной особенностью и наполняющим смыслом статуэток этого года стала эстетика утраты. При спекании крошка ведет себя непредсказуемо: где-то плавится сильнее, а где-то остается зернистой. Из-за этого готовые фигурки кажутся тающими или напоминают хрупкие кубики сахара — с легкой шероховатостью, неровными гранями и игрой света в микротрещинах. Это не дефект, а философия материала — стекло напоминает, что красота мимолетна, а совершенство — в несовершенстве.

Основание статуэток отливали в форму из того же переплавленного стекла, а затем украшали поталью (имитацией сусального золота) оттенков красного и белого золота. Покрытие ложится неровно, создавая эффект живого мерцания, будто свет играет на старинном зеркале.