Как петербургские мастера NWGlass.lab изготовили статуэтки для премии «Петербург будущего» - 2025

Собака.ru в восьмой раз отметила героев, создающих новейшую историю города. Наградные статуэтки для лауреатов этого года были изготовлены экспериментальным петербургским производством NWGlass.lab, воссоздавшим знаменитую технологию производства стеклянного кирпича Фальконье. Мастера сами являются лауреатами «Петербурга будущего» - 2023 как «Ресайкл-проект». Фигурка собачки выполнена в сложнейшей технике пате-де-вере из стеклянной крошки от старых бутылок.
Речь идет об экспериментальном производстве NWGlass.lab. В мастерской на Петроградской стороне энтузиасты возродили утерянную в 1930-х технологию производства кирпича Фальконье – ручное изготовление стеклянных кирпичей (тех самых, что использовали Ле Корбюзье и архитектор Шмидт при строительстве дома Фаберже!). Большинство кирпичей здесь делают из старых стеклянных бутылок неспроста: стекло – материал с неограниченным потенциалом, который можно переплавлять бесконечно. А для того, чтобы сохранить цвет перерабатываемой «бутылки», производится разделенный сбор и переработка стекла (такой ресайкл мы любим!).
Чтобы создать каждую статуэтку для премии «Петербург будущего»-2025, мастера NWGlass.lab использовали два вида стекла (и более 40 бутылок!): прозрачное и зеленое.
Сама фигурка собачки выполнена в технике пате-де-вере из смеси стеклянной крошки двух цветов: светло-зеленого и темно-зеленого. Для того, чтобы ее получить, недостаточно просто разбить бутылки. Мастера сначала плавят стекло, вычерпывают его и сливают с трубки в воду. Горячая стекломасса растрескивается и образует стеклянную крошку разного размера, которую просеивают до нужной фракции (2-3 мм) и насыпают в формы в определенной пропорции для получения насыщенного цвета (того самого, уникального для техники пате-де-вере эффекта «светящегося» стекла!).
Как работает техника пате-де-вере? Получившуюся стеклянную крошку мастера помещают в одноразовую кастовую форму: в одной пластине можно отлить сразу четыре «собачки» (как в форме для печенья!), и отправляют в печь, чтобы сплавить стекло при высокой температуре. Такой процесс требует невероятной точности и мастерства: одно неверное движение, и изделие может деформироваться или разрушиться. После того, как стекло спеклось, «собачка» приобретает неповторимые цветовые переходы и эффект свечения. И как итог – 17 уникальных статуэток, каждая из которых (как и лауреаты премии!) неповторима.
Из прозрачного бутылочного стекла, методом литья и прессования, был изготовлен постамент. Мастера залили расплавленное стекло в графитовую форму, спрессовали и разгладили его, а образовавшийся по нижнему краю облой (излишки после литья) срезали и отшлифовали постамент.
Пате-де-вере (фр. pâte de verre, буквально «стеклянная паста») — одна из самых изысканных и трудоемких техник создания стеклянных изделий, история которой уходит корнями в древние времена. Ее использовали еще в Древнем Египте и Месопотамии, но настоящего расцвета она достигла в конце XIX — начале XX века благодаря французским мастерам, таким как Анри Кро, Жорж Деспре, Амальрик Вальтер, Аржи-Руссо, Франциск-Эмиль Декоршемони, Рене Лалик. Работы этих мастеров являли разнообразных подход к технологии, экспериментам в стиле ар-нуво. Возрождение и усовершенствование этой техники, создало уникальные предметы искусства, которые сегодня высоко ценятся коллекционерами.
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