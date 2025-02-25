Как петербургские мастера NWGlass.lab изготовили статуэтки для премии «Петербург будущего» - 2025

Речь идет об экспериментальном производстве NWGlass.lab. В мастерской на Петроградской стороне энтузиасты возродили утерянную в 1930-х технологию производства кирпича Фальконье – ручное изготовление стеклянных кирпичей (тех самых, что использовали Ле Корбюзье и архитектор Шмидт при строительстве дома Фаберже!). Большинство кирпичей здесь делают из старых стеклянных бутылок неспроста: стекло – материал с неограниченным потенциалом, который можно переплавлять бесконечно. А для того, чтобы сохранить цвет перерабатываемой «бутылки», производится разделенный сбор и переработка стекла (такой ресайкл мы любим!).

Чтобы создать каждую статуэтку для премии «Петербург будущего»-2025, мастера NWGlass.lab использовали два вида стекла (и более 40 бутылок!): прозрачное и зеленое.

Сама фигурка собачки выполнена в технике пате-де-вере из смеси стеклянной крошки двух цветов: светло-зеленого и темно-зеленого. Для того, чтобы ее получить, недостаточно просто разбить бутылки. Мастера сначала плавят стекло, вычерпывают его и сливают с трубки в воду. Горячая стекломасса растрескивается и образует стеклянную крошку разного размера, которую просеивают до нужной фракции (2-3 мм) и насыпают в формы в определенной пропорции для получения насыщенного цвета (того самого, уникального для техники пате-де-вере эффекта «светящегося» стекла!).