18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

Стратегия реконструкции стадиона «Петровский», небоскребы на Ладожской и кафе с ресторанами в Конюшенном ведомстве

В Канатном цехе «Красный гвоздильщик» в июле официально откроют музей имени Якова Чернихова, а на Петроградской — музей ОБЭРИУ: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца в Петербурге. 

Превью месяца

Юлия Сенина с первыми находками в квартире Введенского
фото: Сергей Мисенко визаж: Ольга Петрова

Юлия Сенина с первыми находками в квартире Введенского

В бывшей квартире поэта Александра Введенского на Петроградской стороне получит прописку музей ОБЭРИУ. Инвестором проекта выступил Андрей Гнатюк, владелец арт-усадьбы Веретьево. Автор идеи и куратор — Юлия Сенина, уже имеющая успешный опыт музеефикации культовых литературных квартир: параллельно с новым музеем она продолжает курировать «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. В двухсотметровом пространстве на Съезжинской начались изыскания, реставрация и ремонт — музей обещают открыть не раньше конца 2026 года.

Собака.ru

В Канатном цехе «Красный гвоздильщик» 7 июля официально откроют музей имени Якова Чернихова. В экспозиции: графические работы, арт-объекты в стиле конструктивизма, воссозданная комната архитектора. Пока пространство работает в тестовом режиме — попасть можно с экскурсией от «Петербурга глазами инженера» и других проектов. 

Новость месяца

Визуализации предоставлены архитектурным бюро «Студии 44»
Визуализации предоставлены архитектурным бюро «Студии 44»
Визуализации предоставлены архитектурным бюро «Студии 44»

Конюшенное ведомство реконструируют — проект «Студии 44» утвердили на заседании Совета по сохранению культурного наследия. Согласно концепции, здесь появится фудкорт, выставочные пространства и литературный клуб. Западный и восточный дворы накроют атриумами: первый приспособят под event-пространство, второй — под зону семейного отдыха с детской площадкой. Центральный двор останется открытым: зимой будут ярмарки и каток, а летом — фестивали и другие мероприятия. 

Никита Явейн

Руководитель архитектурного бюро «Студия 44», народный архитектор России:

«Совет по сохранению наследия рассмотрел и практически единогласно одобрил концепцию приспособления Конюшенного ведомства для современного использования. Далее будем дорабатывать проектную документацию — рассчитываем передать ее в КГИОП в июле.

Около 60% территории Конюшенного ведомства отведено под общественные и культурные пространства. Например, в бывшей квартире Маннергейма (на рубеже XIX–XX веков барон Г.К. Маннергейм занимался комплектованием царских конюшен и проживал в южном корпусе Конюшенного ведомства. — Прим. Ред.) разместят выставки и литературный клуб.

40% территории выделено под рестораны и кафе. Подчеркну, что нами были учтены замечания и опасения, вызванные концепциями, расмотренными до нас. Мы отказались от перекрытий во внутренних помещениях, а для зон приготовления еды и других необходимых технических блоков предусмотрели модульные конструкции, которые при необходимости можно демонтировать, не затрагивая здание-памятник.

Проект нашей студии предполагает организацию проницаемого пространства, когда по территории Конюшенного ведомства можно будет пройти, например, от Мойки до Конюшенной площади. Создание среды, при которой город как бы входит в это пространство, было одной из наших задач».

Предложение месяца

3Angle / Shutterstock

За Ладожским вокзалом хотят построить аналог «Москва-Сити» — квартал 200-метровых небоскребов, которые можно будет увидеть с Дворцовой набережной и Марсова поля. На территории 72 га, ограниченной Зольной улицей, улицей Ворошилова и Складской улицей, помимо жилой недвижимости и высоток с офисами предлагают  разместить общественный центр с ТРЦ, выставочным пространством, центром досуга для детей и взрослых, вестибюль станции метро «Ладожская-2», транспортно-пересадочный узел «Ладожский вокзал», дополнительный терминал ВСМ.  Превратит ли новая застройка город в Нью-Йорк и почему на месте предполагаемого строительства, быть может, стоило бы поставить здания 300-метровой высоты — на эти вопросы Собака.ru ранее ответила архитектурный критик Мария Элькина. 

Запуск месяца

Пресс-служба «Академии»

Букинистический магазин «Академия» запускает издательскую программу. Первой книгой станет краеведческая работа «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев» Дмитрия Засосова и Владимира Пызина. На нее уже открыт предзаказ. В краеведческой серии будут выходить подобные тексты, которые рассказывают, каким раньше был Петербург и его жители. В планах: выпуск книг «Рестораны, трактиры, чайные» Юлии Демиденко, «Петербургская жизнь в конце XIX столетия» Сергея Светлова, «Душа Петербурга» Николая Анциферова и «Три века петербургской бани» Игоря Богданова.

Реконструкция

Anton Pentegov / Shutterstock

Стадион «Петровский», территорию вокруг него и участок у «Юбилейного» преобразуют в культурно-спортивный кластер. Проект предусматривает реконструкцию арены, создание многофункционального зала; открытие фуд-молла, кафе и ресторанов, комплекса бассейнов (закрытых, термальных открытых, для серфинга), зоны wellness и киберспорта. 

Находка месяца

Предоставлено пресс-службой ВТБ

Имя автора найденной росписи на пятом этаже Дома Радио выяснили. Живопись XX века предположительно выполнил художник Михаил Васильев — он работал над росписью Кронштадтского Морского собора. На это указывают архивные документы о строительстве здания Благородного собрания.

Напомним, реставрацию здания Дома Радио ВТБ планирует завершить к 2026 году. После завершения работ здесь откроют многофункциональную площадку, репетиционные, танцевальные и выставочный залы, лектории, кинозал, театральную студию, библиотеку-фонотеку, камерное кафе, ресторан и многое другое. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: