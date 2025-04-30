Стратегия реконструкции стадиона «Петровский», небоскребы на Ладожской и кафе с ресторанами в Конюшенном ведомстве

Руководитель архитектурного бюро «Студия 44», народный архитектор России:

«Совет по сохранению наследия рассмотрел и практически единогласно одобрил концепцию приспособления Конюшенного ведомства для современного использования. Далее будем дорабатывать проектную документацию — рассчитываем передать ее в КГИОП в июле.

Около 60% территории Конюшенного ведомства отведено под общественные и культурные пространства. Например, в бывшей квартире Маннергейма (на рубеже XIX–XX веков барон Г.К. Маннергейм занимался комплектованием царских конюшен и проживал в южном корпусе Конюшенного ведомства. — Прим. Ред.) разместят выставки и литературный клуб.

40% территории выделено под рестораны и кафе. Подчеркну, что нами были учтены замечания и опасения, вызванные концепциями, расмотренными до нас. Мы отказались от перекрытий во внутренних помещениях, а для зон приготовления еды и других необходимых технических блоков предусмотрели модульные конструкции, которые при необходимости можно демонтировать, не затрагивая здание-памятник.

Проект нашей студии предполагает организацию проницаемого пространства, когда по территории Конюшенного ведомства можно будет пройти, например, от Мойки до Конюшенной площади. Создание среды, при которой город как бы входит в это пространство, было одной из наших задач».