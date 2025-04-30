Стратегия реконструкции стадиона «Петровский», небоскребы на Ладожской и кафе с ресторанами в Конюшенном ведомстве

В Канатном цехе «Красный гвоздильщик» в июле официально откроют музей имени Якова Чернихова, а на Петроградской — музей ОБЭРИУ: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца в Петербурге.
Превью месяца
Юлия Сенина с первыми находками в квартире Введенского
В бывшей квартире поэта Александра Введенского на Петроградской стороне получит прописку музей ОБЭРИУ. Инвестором проекта выступил Андрей Гнатюк, владелец арт-усадьбы Веретьево. Автор идеи и куратор — Юлия Сенина, уже имеющая успешный опыт музеефикации культовых литературных квартир: параллельно с новым музеем она продолжает курировать «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. В двухсотметровом пространстве на Съезжинской начались изыскания, реставрация и ремонт — музей обещают открыть не раньше конца 2026 года.
В Канатном цехе «Красный гвоздильщик» 7 июля официально откроют музей имени Якова Чернихова. В экспозиции: графические работы, арт-объекты в стиле конструктивизма, воссозданная комната архитектора. Пока пространство работает в тестовом режиме — попасть можно с экскурсией от «Петербурга глазами инженера» и других проектов.
Новость месяца
Конюшенное ведомство реконструируют — проект «Студии 44» утвердили на заседании Совета по сохранению культурного наследия. Согласно концепции, здесь появится фудкорт, выставочные пространства и литературный клуб. Западный и восточный дворы накроют атриумами: первый приспособят под event-пространство, второй — под зону семейного отдыха с детской площадкой. Центральный двор останется открытым: зимой будут ярмарки и каток, а летом — фестивали и другие мероприятия.
Никита Явейн
Руководитель архитектурного бюро «Студия 44», народный архитектор России:
«Совет по сохранению наследия рассмотрел и практически единогласно одобрил концепцию приспособления Конюшенного ведомства для современного использования. Далее будем дорабатывать проектную документацию — рассчитываем передать ее в КГИОП в июле.
Около 60% территории Конюшенного ведомства отведено под общественные и культурные пространства. Например, в бывшей квартире Маннергейма (на рубеже XIX–XX веков барон Г.К. Маннергейм занимался комплектованием царских конюшен и проживал в южном корпусе Конюшенного ведомства. — Прим. Ред.) разместят выставки и литературный клуб.
40% территории выделено под рестораны и кафе. Подчеркну, что нами были учтены замечания и опасения, вызванные концепциями, расмотренными до нас. Мы отказались от перекрытий во внутренних помещениях, а для зон приготовления еды и других необходимых технических блоков предусмотрели модульные конструкции, которые при необходимости можно демонтировать, не затрагивая здание-памятник.
Проект нашей студии предполагает организацию проницаемого пространства, когда по территории Конюшенного ведомства можно будет пройти, например, от Мойки до Конюшенной площади. Создание среды, при которой город как бы входит в это пространство, было одной из наших задач».
Предложение месяца
За Ладожским вокзалом хотят построить аналог «Москва-Сити» — квартал 200-метровых небоскребов, которые можно будет увидеть с Дворцовой набережной и Марсова поля. На территории 72 га, ограниченной Зольной улицей, улицей Ворошилова и Складской улицей, помимо жилой недвижимости и высоток с офисами предлагают разместить общественный центр с ТРЦ, выставочным пространством, центром досуга для детей и взрослых, вестибюль станции метро «Ладожская-2», транспортно-пересадочный узел «Ладожский вокзал», дополнительный терминал ВСМ. Превратит ли новая застройка город в Нью-Йорк и почему на месте предполагаемого строительства, быть может, стоило бы поставить здания 300-метровой высоты — на эти вопросы Собака.ru ранее ответила архитектурный критик Мария Элькина.
Запуск месяца
Букинистический магазин «Академия» запускает издательскую программу. Первой книгой станет краеведческая работа «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев» Дмитрия Засосова и Владимира Пызина. На нее уже открыт предзаказ. В краеведческой серии будут выходить подобные тексты, которые рассказывают, каким раньше был Петербург и его жители. В планах: выпуск книг «Рестораны, трактиры, чайные» Юлии Демиденко, «Петербургская жизнь в конце XIX столетия» Сергея Светлова, «Душа Петербурга» Николая Анциферова и «Три века петербургской бани» Игоря Богданова.
Реконструкция
Стадион «Петровский», территорию вокруг него и участок у «Юбилейного» преобразуют в культурно-спортивный кластер. Проект предусматривает реконструкцию арены, создание многофункционального зала; открытие фуд-молла, кафе и ресторанов, комплекса бассейнов (закрытых, термальных открытых, для серфинга), зоны wellness и киберспорта.
Находка месяца
Имя автора найденной росписи на пятом этаже Дома Радио выяснили. Живопись XX века предположительно выполнил художник Михаил Васильев — он работал над росписью Кронштадтского Морского собора. На это указывают архивные документы о строительстве здания Благородного собрания.
Напомним, реставрацию здания Дома Радио ВТБ планирует завершить к 2026 году. После завершения работ здесь откроют многофункциональную площадку, репетиционные, танцевальные и выставочный залы, лектории, кинозал, театральную студию, библиотеку-фонотеку, камерное кафе, ресторан и многое другое.
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