В Петербурге хотят построить аналог «Москва-Сити»: квартал 200-метровых небоскребов. Мария Элькина — о том, к чему это приведет

Разочарование — это слово, пожалуй, лучше всего подходит, чтобы описать мою реакцию на новость о возможном появлении в Петербурге нового квартала небоскребов. В тот момент я как раз находилась в Москве, где за последние годы сильно улучшилось качество строительства, в том числе жилых домов.

На контрасте рендеры проекта, который предлагается нашему городу, вызывают еще большее расстройство. Остро чувствуется, что пока архитектура столицы переживает качественную перемену, уровень проектирования в Петербурге все еще остается очень низким, и делать с этим, судя по всему, никто ничего особенно не собирается.

Здесь стоит отдельно сказать: проблема не в том, что небоскребы будет видно из исторического центра. Да, это минус, но лишь потому, что архитектура этих зданий выглядит очень слабой. Если бы речь шла об интересных фасадах, запоминающихся силуэтах, то в большой высоте не было бы никаких проблем — она стала бы, вероятно, даже плюсом. Однако в данном случае вид будет открываться на нечто несимпатичное и вредное для города.