Выяснили имя автора тайной росписи в Доме Радио

Работу Михаила Васильева над росписью подтверждает запись в смете Благородного собрания о выплате за отделку «русской столовой». На историческом строительном плане это помещение соответствует месту, где при демонтаже поздних конструкций нашли фрагменты живописи. В архивах есть информация, что художник также расписывал своды Дома Радио. Его работа располагалась под наиболее известной живописной композицией здания — панно Гавриила Горелова «Диана на охоте».

«Известно, что архитектор Дома Радио — Василий Косяков — приглашал для работы над строительством Благородного собрания тех же подрядчиков, которые работали над возведением Кронштадтского Морского собора. Среди них был и художник Михаил Васильев, известный своими росписями и эскизами, созданными для собора. Это еще одно доказательство в пользу нашей версии об авторстве найденной живописи, которая придает ей особую художественную ценность», — отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

«Новые исторические факты усиливают ценность обнаруженных фрагментов живописи. Пока мы предполагаем, что они могут быть частью творческого наследия выдающихся мастеров своего времени. Историко-культурное исследование позволит нам детально оценить их состояние и подобрать наиболее оптимальный подход для реставрационных работ», — сообщила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ. Реставрация и адаптация Дома Радио к современному использованию проходит в рамках проекта банка ВТБ.

Михаил Меркулович Васильев родился 14 января 1861 года в деревне Нечаевка Саратовского уезда. Был вольнослушателем в Санкт-Петербургскую Академию художеств. Участвовал в отделке православных церквей в западных губерниях России и в европейских странах.