В Петербурге утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург

Проект терминала выполнял «Первый проектный институт». В прошлом году уже одобрили эскизный проект, а концепцию рассматривали на Градсовете в 2024 году.

На Градсовете план терминала поддержал 21 человек, один высказался против. Авторы проекта учли замечания членов Градсовета и немного видоизменили его. Так, в новой редакции теперь есть плоская кровля, вестибюль метро разместят со стороны Лиговского проспекта, причем входы и выходы в метро будут интегрированы в здание терминала.

Отдельный архитектурный конкурс будут проводить для здания вестибюля метро, который отделяет привокзальную площадь от проспекта.

Напомним, в начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.