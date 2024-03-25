Роксана Шатуновская покидает пост генерального директора Новой Голландии

Вместе с командой общественного пространства она превратила полуразрушенный памятник архитектуры с военными складами в самом центре Петербурга в одно из самых важных и красивых мест города.
Об уходе с поста генерального директора Новой Голландии:
Руководство Новой Голландии и проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» всегда придерживалась общечеловеческих ценностей и по обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания (Муж Роксаны неэтично высказался о трагедии в «Крокус Сити Холле», — прим. ред.). Я хочу уточнить, что мой муж никогда не работал в Новой Голландии и не имеет к ней отношения. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта.
Об уходе Роксаны Шатуновской:
С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия».
Мы хотим прояснить, что Николай Конашенок не работал в Новой Голландии и не имел отношения к деятельности проекта.
Мы глубоко потрясены жестокой трагедией. Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Роксана Шатуновская — лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Наука и жизнь». Пост генерального директора и идеолога проекта Новая Голландия она занимала с 2011 года — и за 13 лет засекреченный объект в самом центре города превратится в столицу креативного класса: только за первые три летних сезона рукотворный остров посетили более 800 тысяч человек.
«Новая Голландия стояла в запустении много лет. Современной инфраструктуры нет, но проводку или вентиляционную трубу надо провести так, чтоб не испортить фасад или свод. Готовых решений не существует, и каждый раз мы изобретаем велосипед заново — и устаревшие нормативы, конечно, не помогают. И согласования время не экономят. Наша девелоперская команда, которая отвечает за инвестиционный контракт с городом, за строительные и реставрационные работы, во главе с Юлией Кучеренко, — фантастические люди. Они умудряются решать самые нетривиальные задачи. И как же нам приятно — за 10 лет работы на острове КГИОП признал, что нам можно доверять», — говорила Роксана в интервью «Собака.ru».
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