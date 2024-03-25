Роксана Шатуновская покидает пост генерального директора Новой Голландии

Новая Голландия

Об уходе Роксаны Шатуновской:

С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия».

Мы хотим прояснить, что Николай Конашенок не работал в Новой Голландии и не имел отношения к деятельности проекта.

Мы глубоко потрясены жестокой трагедией. Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.