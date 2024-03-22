LIVE: Теракт в «Крокус Сити Холле»

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту.
Что известно к этому моменту?
25 марта
12:00 Мы завершаем нашу трансляцию. Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родственникам погибших и пострадавших в теракте
11:45 Несколько десятков человек все еще находятся в списках пропавших без вести после теракта в «Крокус Сити Холе», — МЧС
11:23 Количество погибших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек, — источник Baza
11:18 В больницах и стационарах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 97 человек в состоянии различной степени тяжести — Минздрав Московской области
11:04 В сети появилось видео с Чемпионата России по танцевальному спорту, который проходил в «Крокусе» 22 марта. На записи слышно, что администрация комплекса призывает не паниковать и не покидать площадку
10:38 Запланированный на 27 марта в петербургском БКЗ «Октябрьский» концерт группы «Пикник» состоится, — пресс-служба площадки
10:27 СМИ рассказывают еще об одном школьнике-гардеробщике, который спас людей, во время теракта, выведя их на улицу, речь об 14-летнем Артеме Филимонове. Ранее широко освещалась история несовершеннолетнего гардеробщика Ислама Халилова который также помог вывести на улицу примерно 100 человек.
10:22 СМИ со ссылкой на следствие сообщают о том, что часть дверей и лестниц в «Крокус Сити Холле» оказалась заблокирована
10:18 Торговые центры «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» будут закрыты в течение неопределенного срока — представители владельца
1:13 Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» также арестован
24 марта
23:47 Второй обвиняемый по делу о теракте, Саидакрами Рачабализоду, также арестован на два месяца, до 22 мая. Он, как и Далерджон Мирзоев, признал вину, сообщает пресс-служба суда
23:39 Стали известны имена еще двух обвиняемых по делу о теракте:
- Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович
- Фаридуни Шамсидин
Оба они также доставлены в суд для избрания меры пресечения
23:26 Обвиняемый в совершении теракта Далерджона Мирзоева в ходе заседания по избранию меры пресечения признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Он пробудет в СИЗО минимум до 22 мая
23:17 Басманный суд арестовал первого обвиняемого в совершении теракта Далерджона Мирзоева
23:09 Согласно документам суда, Мирзоеву 32 года, он родился в Таджикистане, у него четверо несовершеннолетних детей. У него была регистрация в Новосибирской области, но она уже истекла, постоянной работы у него нет. Второй обвиняемый Рачабализода женат, у него есть один ребенок. По его словам, у него есть регистрация на территории Российской Федерации
22:58 Суд по избранию меры пресечения Далерджону Мирзоеву пройдет в закрытом режиме
22:33 Стали известны имена первых двух обвиняемых по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» это:
- Рачабализоду Саидакрами Муродали;
- Мирзоев Далерджон Баротович
22:25 Тела 68 погибших в теракте в «Крокус сити холле» опознаны, об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на МЧС РФ
22:15 Первому фигуранту дела о теракте на концерте «Пикника» предъявлено официальное обвинение
22:11 Подозреваемые в теракте в «Крокус сити холле» доставлены в Басманный суд для избрания меры пресечения — ТАСС
20:15 Музыканты группы «Пикник», концерт которой должен был в пятницу состояться в «Крокус сити холле», возложили цветы в память о погибших, — ТАСС
20:55 Число пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до достигло 182, — сообщает ТАСС со ссылкой на Менздрав Московской области
20:51 Очевидцы сообщают о скоплении полиции у торгового центра «Пик» в Санкт-Петербурге, — «Фонтанка»
20:32 В Басманном суде Москвы в скором времени должны начаться судебные заседания по избранию меры пресечения подозреваемым в нападении на «Крокус Сити Холл», — MSK1.Ru
19:27 Сумма ущерба, нанесенного в ходе терракта может значительно превысить сумму, на которую было застрахавано имущество «Крокус Сити Холла» — Forbes
19:05 Пострадавшие при теракте жители столицы и еще восьми регионов получили первые выплаты от Москвы
18:36 Владелец «Крокуса» Агаларов пообещал сохранить рабочие места для сотрудников компании
18:18 Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса», необходимости в вооруженной охране не было
18:11 «Первый канал» отменил начало весенней серии игр «Что? Где? Когда?», которая была запланирована на сегодняшний вечер
17:34 Число пострадавших в теракте в Крокусе достигло 180, сообщает Минздрав Подмосковья
17:05 Следователи проверят соблюдение противопожарной безопасности в «Крокус Сити Холе», а так же были ли открыты запасные выходы во время концерта
17:01 К настоящему времени опознано 62 погибших, по остальным для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы — СК РФ
16:54 Количество жертв теракта в «Крокус Сити Холе» достигло 137 человек, трое из них — дети — СК РФ
16:51 Мужчина, сообщивший о бомбе в «Лондон Молле» задержан — «Фонтанка»
16:42 Участок Дальневосточного проспекта в Санкт-Петербурге рядом с комплексом "Лондон Молл" перекрыт
16:13 Процедура опознания погибших в теракте начата в Москве
15:53 В Петербурге проходит эвакуация Лондон Молл. У входа стоят полицейские машины и росгвардия, — "Фонтанка"
15:25 Путин назначил совещание с Советом безопасности на следующей неделе
15:06 При разборе завалов после теракта в «Крокус сити холле» продолжают находить тела погибших, приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих родных
14:38 Система пожаротушения в «Крокус сити холле» сработала штатно, заявил владелец "Крокус групп" Араз Агаларов. По его словам, противопожарные системы «поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, чтобы не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти».
14:32 Глава СК Бастрыкин поручил подчиненным как можно быстрее установить организаторов теракта.
13:40 Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский сообщил, что помощница группы Екатерина Кушнер погибла.
13:25 Из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека, пострадавшие при теракте
13:09 Вещи, оставленные в гардеробе Крокуса, будут выдавать сегодня. С 18 часов начнётся выдача оставленных посетителями вещей. На месте 4 тысячи курток.
11:47 Компания, владеющая Крокус Сити Холлом, заявила, что восстановит концертную площадку
11:08 Число пострадавших в Крокусе достигло 154, сообщили в Минздраве Подмосковья.
10:24 РЖД предоставит бесплатные билеты до Москвы и из Москвы для родственников пострадавших и погибших в теракте. Для этого им нужно обратиться в компанию по телефону 8-800-250-15-20
10:10 В день траура Петербургский планетарий объявил, что работает по скоращенной программе, развлекательные программы отменены
10:00 Ответственность за теракт в Крокус Сити Холле несет группировка "Исламское государство в Хорасане" (ответвление ИГ, — организации, признанной террористической и запрещенной на территории России), — такое мнение высказала Министр внутренних дел в Германии Нэнси Фезер.
9:40 В России проходит день траура по погибшим в ходе теракта в Крокус Сити Холле. Многие массовые и развлекательные мероприятия в стране отменены
8:42 Число пострадавших в ходе нападения на Крокус Сити Холл увеличилось до 152, среди них 5 детей, сообщает РБК со ссылкой на подмосковный МЧС. На настоящий момент госпитализированно 114 человек
1:35 Крокус Сити Холл восстановят, о таком намерении сообщили владельцы концертного зала. "Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", — говорится в тексте сообщения.
0:29 Шесть авиакомпаний предоставят родственникам пострадавших в теракте бесплатный перелет. Номера для связи с авиаперевозчиками:
"Аэрофлот" — 8(495)664-00-00
"Сибирь" (S7 Airlines) — 8(800)234-77-27
"Уральские Авиалинии" — 8(800)700-91-60
NordStar — 8(800)700-80-07
Red Wings — 8(495)212-12-51
Smartavia — 8(495)970-00-55
23 марта
23:03 На месте нападения обнаружено уже 146 тел погибших, пишет издание Baza со ссылкой на свои источники. Официальных подтверждений этой информации нет
22:35 Спасательная операция на месте теракта в Крокус Сити Холл завершена, поисковая операция по-прежнему продолжается, сообщают власти Московской области
21:43 Государственный Эрмитаж информирует об особом режиме безопасности в музее: посетители с рюкзаками и другими объемными вещами не допускаются в здание музея, а камеры хранения не работают
21:29 Четверо подозреваемых, ранее задержанных в Брянской области, Москву — ТАСС
21:06 МЧС опубликовало обновленный список погибших. В нем 29 фамилий.
21:01 Госдепартамент США после теракта в "Крокус Сити холле" вновь рекомендовал согражданам покинуть территорию России. Ранее в марте американские дипломаты предупреждали об угрозе терактов в Москве
20:29 Посетители концерта в Крокус Сити Холле, перед началом которого произошел теракт, смогут начать забирать свои автомобили и личные вещи в воскресенье, сообщили власти Московской области
20:09 СМИ: Помощница директора "Пикника" Екатерина Кушнер до сих пор не вышла на связь
19:47 Число пострадавших в Крокус Сити Холле достигло 140, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на Минздрав Московской области
19:31 Открытое горение в «Крокус Сити Холле» ликвидировано
18:23 Crocus City Hall был застрахован, ущерб концертному залу, по предварительным оценкам, превышает 10 млрд рублей — Forbes
17:40 МЧС на своем сайте впервые опубликовало список погибших в результате теракта. В нем пока 13 фамилий. Указано, что список содержит сведения по состоянию на 17:00 23 марта.
17:30 Сбербанк намерен урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта. Ранее с такой же инициативой выступили «Совкомбанк» и «Хоум банк
17:06 Стало известно, что один из людей, находившихся в зрительном зале, оказал сопротивление террористам и тем самым спас несколько человек. В СК РФ сообщается, что мужчину представят к ведомственной награде.
17:04 В России открыли сбор средств на помощь семьям погибших и пострадавшим во время нападения на Крокус Сити Холл
17:01 Ведущие агрегаторы сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье — сообщает АТОР.
16:27 Официальное число погибших в «Крокус сити холле» на данный момент составляет 133 человека. Об это сообщает СК.
16:05 На данный момент в лечебных учреждениях 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 3 детей. 15 пациентов, пострадавших в "Крокусе", находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом. Об этом сообщила Татьяна Голикова
15:37 «В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — Путин.
15:33 Путин начал телеобращение к россиянам. Он объявил 24 марта днем общенационального траура.
15:19: детский омбудсмен исключил информацию о том, что под завалами находятся дети
15:06 Песков на вопрос "Известий", планируется ли обращение Путина в связи с терактом: мы сообщим
14:43 Террористы, устроившие теракт в «Крокусе» жили в апарт-отеле "Окружной" на севере Москвы. При этом хозяйка отеля описывает их, как обычных гостей, которые жили тихо — 112.
13:56 150 человек погибли при теракте в Крокус Сити Холл, и эта цифра неокончательная — 112
13:19 Один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта в «Крокусе
12:57 Число погибших в результате теракта выросло до 115, сообщил СК
12:42 Количество жертв теракта в "Крокусе" может значительно вырасти — губернатор Подмосковья Воробьев
12:32 Проведенный следствием анализ записей с камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле» свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов — РБК
12:20 Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем, его кровля обрушилась, сообщили в МЧС.
12:07 Установлены имена 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити холле», обновленный список публикует Минздрав Подмосковья.
11:59 44 человека, в том числе 2 детей, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", находятся в тяжелом состоянии, 16 из них — в крайне тяжелом, передает ТАСС
11:46 Все площадки Государственного Эрмитажа работают в обычном режиме, однако все массовые мероприятия на эти выходные отменены — администрация музея
11:36 Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» — "КоммерсантЪ"
11:20 Количество погибших в ходе теракта достигло 93 человек — СК РФ
11:18 Опубликован первый поименный список погибших — в нем 37 фамилий
11:12 США передавали российским спецслужбам информацию о готовящихся терактах в Москве — РИА "Новости". Источник агентства утверждает, что сообщение "содержало общий характер, без какой-либо конкретизации"
11:06 Директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в Крокус Сити Холле, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
11:00 Сообщается, что один из задержанных в Брянской области — Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович 2004 года рождения. В ходе задержания он получил повреждения глаза, сейчас ему делают операцию. Депутат Госдумы Хинштейн так же публикует фотографию пистолета, который, по его данным, был найден в остановленной машине.
10:56 Ряд кнотеатров Москвы и Петербурга отменили сеансы на ближайшие дни после теракта в Крокус Сити Холле. Пока об этом заявили сети "Мираж" и "Каро".
10:11 МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье. По сообщению дипломатов, они не получали от России информации о причастности граждан их страны к совершению нападения.
10:04 Товарищеский матч сборных России и Парагвая отменен, решение принято ввиду теракта в Крокус Сити Холле
10:02 Движение всего транспорта на одном из участков федеральной трассы "М-3 Украина" ограничено, сообщает Госавтоинспекция. "С 0.00 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368 по 385 км ФАД " М-3 Украина" на территории Брянской области", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на время ограничений организован маршрут объезда: "М-3 Украина"-"Р-120 Оре-Брянск-Смоленск-граница с Р.Беларусь"-"А-240 Брянск-Новозыбов-граница с Р.Беларусь"-"Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Суземка"
9:58 На официальном портале МЧС РФ выложен список пострадавших в теракте, остающихся в больницах. Уточняется, что он актуален на 9:00
9:40 Все новые общественные пространства объявляют о приостановке работы на ближайшее время. Так, Василеостровский и Московский рынки в Петербурге объявили о том, что не будут работать в субботу, 23 марта. "О дальнейшей работе сообщим позже", — говорится в обоих объявлениях
9:18 Сообщается о том, что белый автомобиль Renault, на котором могли скрыться преступники, остановлен в Брянской области. В результате, предположительно, задержаны два человека, а еще четыре человека до сих пор остаются в розыске. Задержанные являются гражданами Таджикистана, сообщает Baza
9:16 Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает о том, что в теракте могли погибнуть 80 человек. "Однако это число может расти", — пишет издание. официальных подтверждений этой информации нет
9:04 Трое детей стали жертвами теракта в Крокус Сити Холле, такие данные приводит Миздрав Московской области. Общее число пострадавших, согласно информации ведомства, составляет 121 человек
8:19 По данным на утро 23 марта в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, среди них пятеро детей, об этом сообщает губернатор Мособласти Воровьев
7:55 Пассажиры, которые ввиду случившегося захотят сдать железнодорожные билеты, смогут сделать это без ширафов и удержания обязательных сборов до 26 марта включительно, сообщили в РЖД. Это касается в том числе проездных документов, купленных по невозвратному тарифу
7:49 Согласно видео, распространенному СК, нападавшие были вооружены автоматами Калашникова — как минимум одно такое оружие найдено на территории комплекса
7:44 К 5 часам утра большая часть горения ликвидирована. Как сообщил губернатор Московской области Воробьев, эпицентр пожара находился в зрительном зале — его крыша рухнула.
7:40 Количество жертв теракта превысило 60 человек, об этом официально сообщает пресс-служба СК РФ. "Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", — говорится в ночном заявлении ведомства
01:23 Знаем, что у нас довольно много читателей из Москвы! МЧС в связи с терактом в «Крокусе» открыло телефон «горячей линии»: 8-800-775-17-17. Редакция выражает соболезнования родным и близким пострадавших. Мы приостанавливаем публикацию развлекательного контента. Завтра мы продолжим обновлять текстовую трансляцию произошедшего.
1:22 После теракта в «Крокусе» госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
01:00 Минздрав Подмосковья опубликовал официальны списки пострадавших.
0:55 Пожар в Крокусе локализован — МЧС РФ. Вертолёты сбросили более 160 тонн воды.
0:50 Число пострадавших после теракта в Крокусе выросло до 145 человек, среди них семеро детей — Минздрав Подмосковья.
0:45 Сообщение в некоторых СМИ о том, что ИГ (запрещено в России) якобы взяло на себя ответственность за атаку на «Крокус сити холл» вероятнее всего — фейк. Для анонса использовался шаблон, который «Исламское государство» не использует несколько лет. В официальных каналах террористической группировки про теракт не упоминается.
0:30 Появилось видео начала нападения — еще на улице перед входом в «Крокус». На ролике с авторегистратора проезжающего мимо "Крокуса" автомобиля видно, как вооруженные люди выходят из белого «Рено» и начинают стрелять в сторону центрального входа «Крокус сити холла».
0:16 Школы в Петербурге будут работать в обычном режиме по субботнему расписанию, — сообщает вице-губернатор Ирина Потехина.
0:15 В Петербурге по итогам заседания оперштаба приняты меры по усилению безопасности, также решено отменить все увеселительные мероприятия, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов
0:13 Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус сити холла", взрывчатых веществ и устройств не обнаружено — депутат Госдумы Хинштейн
0:09 Омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала номера телефонов экстренных служб в связи с терактом в "Крокусе"
а) «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области
+7(498)602-03-01,
+7(498)602-03-03
б) Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7(495)621-43-31
в) Поиск пострадавшего по больницам Москвы
+7(495)624-31-52
г) Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона
+7(495)688-22-52
д) Единый телефон доверия МЧС России
+7(495)400-99-99,
+7(495)983-79-01
е) «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России
+7(495)989-50-50 (круглосуточно)
22 марта
23:53 СМИ сообщают об отмене занятий в петербургских вузах. По данным «Фонтанки», такие решения уже приняты в Политехническом университете Петра Великого, РАНХиГС, СПбГИК, ВШЭ, университете промышленных технологий и дизайна.
23:49 Минкультуры РФ: Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.
23:48 Администрация аэропорта Пулково сообщает об усилении мер безопасности. "В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров выезжать в аэропорт заранее. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилёт выполняются по расписанию. Возможно увеличение времени прохождения предполётных процедур", — говорится в канале петербургского аэропорта.
23:44 Среди погибших в «Крокус Сити Холл» есть дети, — сообщила депутат Госдумы Нина Останина. Одновременно с концертом "Пикника" в "Крокусе" проходили соревнования по танцам и по шахматам среди детей.
23:42 СМИ: Группа «Пикник» «почти в полном составе» покинула «Крокус» — коллектив не досчитался одного из участников после эвакуации
23:37 Об отмене спектаклей и концертов к настоящему моменту объявили:
- Большой театр (Москва)
- Театр Табакова (Москва)
- "Современник" (Москва)
- МХТ Чехова (Москва)
- Театр Сатиры (Москва)
- Малый театр (Москва)
- Театр Вахтангова (Москва)
- Севкабель порт (Санкт-Петербург)
- Клуб "Космонавт" (Санкт-Петербург)
- Клуб Sound (Санкт-Петербург)
Также сообщается, что Третьяковская галерея не будет работать в выходные
23:33 По подозрению к причастности к теракту в «Крокус Сити Холл» разыскивается белый «Рено» с номерами Тверской области, сообщает Baza.
23:32 Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта «Горячая линия» 8-800-775-17-17
23:12 Практически весь концертный зал «Крокуса» уничтожен огнем — крыша здания обрушилась при пожаре — передает телеканал канал «Россия». МЧС: Площадь возгорания — 12 900 кв м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей, тушат с помощью трёх пожарных вертолетов.
23:08 Пожарным удалось остановить распространение огня в здании Крокус Сити Холл, но крыша пока горит, передает с места событий корреспондент "Интерфакса".
23:05 Все рестораны в центре Петербурга закрывают по просьбе полиции. Посетителей просят покинуть заведения, передает корреспондент «Фонтанки»
23:04 Руководитель Симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" Михаил Голиков сообщил, что оркестр уже покинул территорию «Крокус Сити» в полном составе.
22:54 Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться преступники, устроившие стрельбу в «Крокус Сити холл». В машине могут находиться несколько вооруженых мужчин в зеленых камуфляжных костюмах, пишет Baza.
22:49 Состояние пяти пострадавших в трагедии в «Крокус сити холле» оценивается как тяжелое, заявил губернатор Андрей Воробьев.
22:45 Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант из-за теракта в "Крокусе"
22:37 СМИ сообщают, что спасатели зашли в полыхающий Крокус Сити Холл, предположительно под завалами может быть большое количество людей
22:33 21 человек госпитализирован после теракта в "Крокус Сити Холле", четверо в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
22:30 Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске задержан, сообщает Mash со ссылкой на неназванный источник
22:28 Пользователи сообщают о перебоях в работе Telegram и "ВКонтакте"
22:24 Кроме группы "Пикник" в "Крокусе" выступал симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический", сообщает Mash. "По нашей информации, команда сейчас не знает о состоянии и местонахождении одного своего музыканта", — говорится в сообщении издания.
22:19 В связи с трагедией в Подмосковье Ленобласть отменяет проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения, сообщают власти региона
22:18 Четверо пострадавших в теракте в «Крокусе» в тяжелом состоянии, сообщают в правительстве Московской области
22:14 В Петербурге и Москве происходят отмена массовых мероприятий по требованию МВД. Так, об экстренном прекращении мероприятий "Собака.ru" сообщили в "Севкабель Порту" : "Распоряжение ГМВД: в Москве и Санкт-Петербурге все закрывается"
22:13 По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали - ЦОС ФСБ
22:11 СМИ: Количество погибших в результате нападения выросло до 21 человека
22:08 По предварительной информации, автомобиль, на котором приехали террористы в Крокус Сити Холл, все еще стоит на парковке ТЦ и может быть заминирован
22:07 Кровля "Крокуса" начала рушиться — пишут РИА Новости. При этом сообщается, что в здании до сих мор могут находиться люди.
22:05 В торговом центре "Галерея" в Петербурге началась эвакуация, причины этого неизвестны
22:00 Главное следственное управления СК РФ возбудило уголовное дело о теракте по факту нападения во время концерта в Крокус Сити Холле
21:58 Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает минимум о 18 погибших в ходе нападения
21:54 Количество пострадавших при нападении увеличиться до 140, сообщает 112 со ссылкой на свой источник
21.52 Коррекспондент «Собака.ru» передает, что и Петербурге усилены меры безопасности: как минимум бары и рестораны на Некрасова больше не принимают гостей. Читатели отмечают, что в городских ТЦ также просят покинуть здания
21:51 Охрана Крокус Сити Холла могла не иметь огнестрельного оружия, только дубинки и шокеры. Предмоложительно охранники могли быть убиты одними из первых
21:46 Для тушения пожара в Крокус Сити Холле задействованы вертолеты.
21:39 Мэр Москвы Сергей Собянин, объявил об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в столице.
21:36 Сообщается, что количество пострадавших при стрельбе в Крокус Сити Холл возросло до 130 человек.
21:34 Сотрудники спецслужб проверяют информацию, что четверым преступникам удалось скрыться с места преступления, сообщает Baza. До этого СМИ писали о начале штурма Крокус Сити Холла подразделениями СОБРа.
21:32 В связи со случившимся московские аэропорты усилили меры безопасности. "В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский", — сообщают в Росавиации.
21:30 Только что в здании "Крокуса" произошел новый взрыв, об этом сообщает наш журналист на месте
21:25 Несколько нападавших могли забаррикадироваться в здании Крокус Сити Холла. По уточненным данным, в атаке участвовали миним пять человек
21:20 На крыше "Крокус сити холла" находятся люди, ожидающие помощи, передает корреспондент ТАСС
21:17 Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тыс. квадратных метро
21:13 40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в Крокус Сити Холл
Что случилось?
Первые сообщения о нападении в московском Крокус Сити Холле стали появляться на ленте новостей в начале девятого вечера. «Стрельба началась во время выступления группы «Пикник». По предварительным данным есть пострадавшие», — говорилось в сообщении издания Baza.
Буквально через несколько минут в сети стали появляться фото и видео из концертного зала — на них были слышны десятки выстрелов. Также стали распространяться кадры, как зрители пытаются спастись из Крокус Сити Холла.
Буквально через несколько минут появились кадры, на которых видно, что над самим зданием появились клубы дыма — СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о том, что в концертном зале произошел взрыв.
Позднее информагентство РИА «Новости» сообщило о том, что нападавших было трое. «В партер Крокус сити холла ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые», — приводит издание слова своего корреспондента.
Что известно о пострадавших?
Первоначально сообщалось о том, что в результате стрельбы погибли минимум 12 человек и еще 35 могли получить ранения. Однако уже через несколько минут Readovka со ссылкой на свои источники сообщила уже о 15 погибших. «Источник уточняет, что эта цифра не окончательная, число погибших может возрасти. На месте продолжает полыхать пожар», — говорилось в сообщении. Позднее появились сообщения уже о 50 пострадавших.
Ближе к 21 часу стало известно, что в горящем здании могут оставаться еще порядка 100 человек. «В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже. Здание объято огнем», — говорится в сообщении издания Baza.
Позднее СМИ сообщили о том, что сотрудникам экстренных служб удалось вывести 100 человек из здания.
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