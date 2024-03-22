LIVE: Теракт в «Крокус Сити Холле»

Что известно к этому моменту?

25 марта

12:00 Мы завершаем нашу трансляцию. Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родственникам погибших и пострадавших в теракте

11:45 Несколько десятков человек все еще находятся в списках пропавших без вести после теракта в «Крокус Сити Холе», — МЧС

11:23 Количество погибших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек, — источник Baza

11:18 В больницах и стационарах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 97 человек в состоянии различной степени тяжести — Минздрав Московской области

11:04 В сети появилось видео с Чемпионата России по танцевальному спорту, который проходил в «Крокусе» 22 марта. На записи слышно, что администрация комплекса призывает не паниковать и не покидать площадку