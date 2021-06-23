Знакомьтесь, Роксана Шатуновская — она превратила Новую Голландию в цветущий город-сад и один из символов Петербурга

Яна: Многие наверняка думают: неужели за 10 лет не успеть отреставрировать весь остров? Гуляли бы уже по нему вдоль и поперек. Что скажешь: почему так медленно, что мешает?

Роксана: Ничего не мешает ­— поставь мы во главу угла скорость, уложились бы и раньше. Но мы решили поставить себе другую задачу — сохранить Новую Голландию, бережно ее отреставрировать, построить диалог с петербуржцами и сделать так, чтобы горожане воспринимали остров как неотъемлемую часть городского материка — оксюморон какой-то, но тем не менее! Вспомни 2010 год: релевантных исследований городской среды не было. И никто не мог подсказать: сделайте на острове лавку, кегельбан, кафе-шантан и свечной заводик — и они зайдут петербуржцам. Даже слово «урбанистика» еще не звучало из каждого утюга. Да, можно было назначить всем зданиям острова условные функции, но не факт, что они бы сработали, распланируй мы всё заранее: ткнули бы пальцем в небо, а потом перестраивали. При этом в памятниках архитектуры нельзя отреставрировать фасад и потом придумывать, что будет внутри.

Яна: Я могу и 1990, и 2000 год вспомнить, когда Новая Голландия была НЛО между Невой и Мариинским театром. То есть вы, как римские полководцы, решили спешить медленно?

Роксана: Да, решили развитие Новой Голландии поделить на этапы. Но остров должен был открыться — и больше никогда не закрываться! Так мы запустили экспериментальные летние программы, а параллельно разбирались, как лучше всё устроить. Но и тут есть нюансы: остров всегда открыт для горожан, а значит, грязные работы надо впихнуть в межсезонье, чтобы на петербуржцев не летела пыль со стройки.

Яна: Сдуваете пылинки с петербуржцев — это мило! Мы, горожане, кстати, даже примерно не представляем, с чем вы сталкиваетесь при реконструкции. Сдуваете пылинки со зданий, в которых десятилетиями сидели советские военные?

Роксана: Новая Голландия стояла в запустении много лет. Современной инфраструктуры нет, но проводку или вентиляционную трубу надо провести так, чтоб не испортить фасад или свод. Готовых решений не существует, и каждый раз мы изобретаем велосипед заново — и устаревшие нормативы, конечно, не помогают. И согласования время не экономят. Наша девелоперская команда, которая отвечает за инвестиционный контракт с городом, за строительные и реставрационные работы, во главе с Юлией Кучеренко, — фантастические люди. Они умудряются решать самые нетривиальные задачи. И как же нам приятно — за 10 лет работы на острове КГИОП признал, что нам можно доверять.

Яна: Но проверять!

Роксана: Мы только за. Стеклопакетов вы у нас не увидите никогда.

Яна: Это ценно! Как вы придумываете зданиям функции? Кто принимает решения?

Роксана: Новая Голландия — для каждого из нас очень личный проект: мы все, во главе с Романом Аркадиевичем Абрамовичем и Дашей Жуковой, пропускаем его через себя. Я ­абсолютно серьезно!­ У меня телеграм разрывается от идей, которыми все участники проекта делятся, в жанре «как нам сделать Новую Голландию лучшим местом на земле». Моя задача — всех выслушать и уложить эти идеи в канву бережного развития острова. Например, нам нужен концертный зал. Моя задача — собрать архитекторов, кураторов и облечь эту идею в форму. После чего мы все садимся — Даша, Роман Аркадиевич, Андрей Городилов — и обсуждаем.