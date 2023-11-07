Где взять ноябрьский номер журнала «Собака.ru»?

В ноябре подводим ресторанные итоги года: составили перепись лучших заведений и профессионалов ресторанного дела, рассказали про тренды и новые явления в гастрономической индустрии.
Пышный бурлеск, новоорлеанские коктейли, датские пекарни и реинкарнация первого коктейльного бара России «Медведь»: в Петербурге, гастрономической столице России, рестораторы, шефы и бартендеры — не только двигатели урбанистики, но еще иерофанты трендов, популяризаторы истории и просветители.
На обложке — Анастасия Красовская! Звезда «Трудных подростков» и обладательница награды кинофестиваля в Локарно за свой дебют в драме «Герда» сыграла следователя по делам несовершеннолетних в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Еще в номере Александр Горбатов, который выразительно молчит в сериале «Цербер», и Сабина Ахмедова — она перевоплощается в доминатрикс в «Госпоже».
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных Дом Книги, «Подписные издания».
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries, Яндекс Маркет и «Подписные издания».
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Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK свежий номер можно читать online в любое время.
Журнал «Собака.ru» традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
AmoCucinare
Animals
BeefZavod
Bekizer
Bilbao
Bourgeois Bohemians
BRUXX
Charlie
Commons
Crevette
Cristal
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Entrée
Franzusa Bistro
Fresas
Giallo
GooseGoose bistro
Grecco
Giusto
Harvest
Hitch
Hunt
Il Lago dei Cigni
Italy на Большом
Italy на Виленском
Jerome
Kuznya House
Le Moujik
MA
Made in China
Mains
Marso Polo
Meal
Memo
Mercado Del Sol
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
Mr.Bo
MUST
Oy
Pame
Percorso
Petrov-Vodkin
Recolte
Rыба
Rыба на даче
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Tagliatella
Tel Aviv
The Sizzle
Waterloo
Yesenin
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авокадо Queen
Арден
Арка
Банщики
Брюгге
География
Гинза
Карл и Фридрих
КоКоКо
Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов
Мансарда
Место
Миндаль
Моццарелла бар
На Вина!
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Полторы комнаты
Пробка
Репа
Ресторан Шаляпин
Рибай
Русская рыбалка в Комарово
Русская рюмочная №1
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Терраса
Ферма Бенуа
Отели
LOTTE
CORINTHIA
Dom Boutique Hotel
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Grand Hotel Europe
Grand-Hotel Emerald
Kempinsky Hotel Moika22
SO/ St. Petersburg
The Faces
Англетер
Астория
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort
Скандинавия
Бутики
Art Square Gallery
Au Pont Rouge
BOSCO
DayNight
Gold Union
Molecule
Галерея Владимир Михайлов
Кенгуру
Клиники / Салоны красоты
Art Me Beauty
Authentica Club Spb
Beauty Lounge
Encore
Fight Acadeny
АБИА
Американская медицинская клиника
БИЭМ
Грандмед
ГЕН 87
Дегтярные Бани
ДЕГА
Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent
Клиника Мать и Дитя
Клиника РАМИ
Многопрофильная Клиника Сестрорецкая
СМ-Клиника
Институт Красоты ГАЛАКТИКА
МЕДИ
Меди Эстетик
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