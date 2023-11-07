Где взять ноябрьский номер журнала «Собака.ru»?

Пышный бурлеск, новоорлеанские коктейли, датские пекарни и реинкарнация первого коктейльного бара России «Медведь»: в Петербурге, гастрономической столице России, рестораторы, шефы и бартендеры — не только двигатели урбанистики, но еще иерофанты трендов, популяризаторы истории и просветители.

На обложке — Анастасия Красовская! Звезда «Трудных подростков» и обладательница награды кинофестиваля в Локарно за свой дебют в драме «Герда» сыграла следователя по делам несовершеннолетних в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Еще в номере Александр Горбатов, который выразительно молчит в сериале «Цербер», и Сабина Ахмедова — она перевоплощается в доминатрикс в «Госпоже».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных Дом Книги, «Подписные издания».

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries, Яндекс Маркет и «Подписные издания».

Если Вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK свежий номер можно читать online в любое время.

Журнал «Собака.ru» традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AmoCucinare

Animals

BeefZavod

Bekizer

Bilbao

Bourgeois Bohemians

BRUXX

Charlie

Commons

Crevette

Cristal

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Franzusa Bistro

Fresas

Giallo

GooseGoose bistro

Grecco

Giusto

Harvest

Hitch

Hunt

Il Lago dei Cigni

Italy на Большом

Italy на Виленском

Jerome

Kuznya House

Le Moujik

MA

Made in China

Mains

Marso Polo

Meal

Memo

Mercado Del Sol

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

MUST

Oy

Pame

Percorso

Petrov-Vodkin

Recolte

Rыба

Rыба на даче

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Tagliatella

Tel Aviv

The Sizzle

Waterloo

Yesenin

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Авокадо Queen

Арден

Арка

Банщики

Брюгге

География

Гинза

Карл и Фридрих

КоКоКо

Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов

Мансарда

Место

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Пробка

Репа

Ресторан Шаляпин

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Терраса

Ферма Бенуа

Отели

LOTTE

CORINTHIA

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand-Hotel Emerald

Kempinsky Hotel Moika22

SO/ St. Petersburg

The Faces

Англетер

Астория

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Скандинавия

Бутики

Art Square Gallery

Au Pont Rouge

BOSCO

DayNight

Gold Union

Molecule

Галерея Владимир Михайлов

Кенгуру

Клиники / Салоны красоты

Art Me Beauty

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

Encore

Fight Acadeny

АБИА

Американская медицинская клиника

БИЭМ

Грандмед

ГЕН 87

Дегтярные Бани

ДЕГА

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent

Клиника Мать и Дитя

Клиника РАМИ

Многопрофильная Клиника Сестрорецкая

СМ-Клиника

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

МЕДИ

Меди Эстетик