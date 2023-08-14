«Тучков буян» снова хотят сделать парком вместо судебного квартала

В заявке, которая поступила от петербурженки Елены Скороходовой, было предложено «прекратить любую уплотнительную застройку в историческом центре. Вернуть обещанную площадь под парк Тучков буян».

Она выступила с инициативой присвоить статус зеленой зоны для парка «Тучков буян» площадью почти в 10 гектаров в границах проспекта Добролюбова, улицы Сперанского и площади академика Лихачева на берегу Малой Невы вместо деловой и рекреационной.

На заседании 30 июня комиссия по изменениям в Генплан отложила эту заявку, а 21 июля при повторном рассмотрении решили учесть ее в проекте. Утверждать обновленный Генеральный план Петербурга будет Законодательное Собрание этой осенью.