«Тучков буян» снова хотят сделать парком вместо судебного квартала

Комиссия по изменениям в Генплан сначала отложила соответствующую заявку, однако потом все-таки одобрила ее. Это следует из протоколов заседаний, опубликованных на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
В заявке, которая поступила от петербурженки Елены Скороходовой, было предложено «прекратить любую уплотнительную застройку в историческом центре. Вернуть обещанную площадь под парк Тучков буян».
Она выступила с инициативой присвоить статус зеленой зоны для парка «Тучков буян» площадью почти в 10 гектаров в границах проспекта Добролюбова, улицы Сперанского и площади академика Лихачева на берегу Малой Невы вместо деловой и рекреационной.
На заседании 30 июня комиссия по изменениям в Генплан отложила эту заявку, а 21 июля при повторном рассмотрении решили учесть ее в проекте. Утверждать обновленный Генеральный план Петербурга будет Законодательное Собрание этой осенью.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.
Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке. Против застройки территории для будущего парка выступили активисты и градозащитники Петербурга. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.
А 12 января заявляли, что на набережной между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью появится как парк «Тучков буян», так и судебный квартал. О том, что проекты строительства двух объектов совместят в один, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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