Барда Нельсона выселяют из легендарного двора на Петроградской стороне

Нельсона Искандеряна выселяют новые собственники. Недавно помещение передали в собственность комитета имущественных отношений. Художнику дали время найти новое жилье до 15 мая. «Я подписал гарантию, что 15 числа освобожу помещение», – цитирует барда издание «Фонтанка». По словам мужчины, он собирается поехать в Крым вместе с собакой. Ручную ворону удалось пристроить. А вот кошке по-прежнему требуются новые хозяева. «Не хочется отдавать в приют, потому что она живет свободно, может в любое время уйти, прийти», – пояснил он.

Нельсон говорит, что его выселяют из-за того, что он не смог собрать документы, которые позволили бы ему оформить права на помещение. После обращения к главе Петроградского района выяснилось, что администрация отдала его комитету имущественных отношений. Теперь, чтобы арендовать его, нужно заявиться на конкурс. Однако прежде чем выставлять на торги, власти в любом случае должны освободить помещение.

Бард и художник Нельсон Искандерян несколько лет обустраивал двор на улице Полозовой. Он расставил здесь раскрашенные автомобили и велосипеды, деревянную лошадь с каретой и мягкие игрушки, разрисовал стены именами и лозунгами. Место стало неформальной достопримечательностью: сюда водили экскурсии, здесь фотографировались горожане. Конфликт из-за жалобы разгорелся в ноябре 2019-го. Некоторые горожане вступились за художника, но его творческий проект все равно уничтожили.

Но пару лет назад во «Дворик Нельсона» вернулись краски. Художник разукрасил стены. Теперь во дворе живут нарисованные слон, кот, яблоко и манифест «Выбора нет».