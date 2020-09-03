В Петербурге был «двор Нельсона» с яркими рисунками и арт-объектами. Как он появился и почему его уничтожили?

Вскоре пресс-служба администрации Петроградского района заявила, что все граффити во дворе Нельсона планируют закрасить после 3 августа, но жители двора могут это остановить. «Если все жители будут за то, чтобы вся эта красота осталась, то она явно останется. Но проблема в том, что именно жители этого дома просят закрасить. Они, к сожалению или к счастью, не считают это искусством» — сказала пресс-секретарь администрации Петроградского района Елена Григорьева. Однако уже 22 августа одна стена была закрашена, а часть деревянных арт-объектов — разрушена. Сам бард уверял, что против его арт-объектов настроена управляющая домом.

26 августа член сообщества «Петроградская диаспора» Николай Сеннов написал: «Началась последняя стадия уничтожения Двора Нельсона. Пришел маляр и закрашивает стены. Почему для того, чтобы что-то разрушить, надо просто написать заяву, а для того, чтобы что-то сделать — пройти кучу всяких согласований?! Если кто-то может что-то сделать оперативно, чтобы остановить происходящее, — сделайте пожалуйста». В этот же день другой житель Петроградской стороны Денис Белый объяснил: «Красит девушка, сотрудница ЖКС №1. Отвечает, что такие указания даже не от ЖКС №1, а «выше». Мол, много кто жаловался, дошли аж до администрации Президента. Вот и приняли такое решение. Треть стен была закрашена еще вчера».

Сейчас во дворе осталось немного рисунков: часть в арке, часть — во дворе. На своей странице «ВКонтакте» Нельсон делал репосты кадров закрашивания его работ. В комментариях — десятки слов сожаления. Сам бард отвечает на них философски: «Происходит только то, что должно происходить. Все начинается вовремя. И заканчивается тоже».