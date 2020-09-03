На улице Полозова, 6 был так называемый «Двор Нельсона» — в 2011 году его начал украшать бездомный бард Нельсон, живущий здесь в подвале. Он расставил здесь раскрашенные автомобили и велосипеды, деревянную лошадь с каретой и мягкие игрушки, разрисовал стены именами и лозунгами. Место стало неформальной достопримечательностью: сюда водили экскурсии, здесь фотографировались горожане. Но в конце августа от необычных украшений ничего не осталось: стены закрасили типовой бежевой краской, а арт-объекты выбросили. «Собака.ru» рассказывает историю необычного места.
В Петербурге был «двор Нельсона» с яркими рисунками и арт-объектами. Как он появился и почему его уничтожили?
Кто такой Нельсон и как появился этот двор?
Нельсон Искандарян поселился полуподвальном помещении на Петроградской стороне в 2011 году. Родился он в Азербайджане, отсидел в тюрьме в Новосибирской области за разбой. Освободился в 2009 году и сразу переехал в Петербург, потому что «всегда мечтал». Сначала пытался снимать комнату, жил в машине, потом нашел подвал на Полозова — несколько раз его пытались выгнать оттуда сотрудники полиции, но он возвращался. Он убрал и раскрасил свое жилище, а вскоре занялся украшением двора. «Великий сподвиг в мозгу, хотелось общухи, чтобы люди сюда приходили», — пояснил Нельсон. Прежде чем красить старые автомобили, он договорился с их владельцами, некоторые арт-объекты стали приносить жильцы соседних домов. Имена на стенах бард стал писать, «потому что у них самая сильная энергетика».
Жители двора и другие заинтересованные горожане общались с Нельсоном, слушали его песни, помогали ему и его трем кошкам продуктами. Когда в 2017 году во время работ во дворе он упал с лестницы, петербуржцы собрали деньги на его лечение.
Есть на Петроградке замечательное место, так называемый «Дворик Нельсона» (ул. Полозова, 6), названный так по имени...Опубликовано Fedor Starostin Пятница, 11 октября 2019 г.
Когда «Двор Нельсона» решили уничтожить?
Первая жалоба на двор появилась еще в 2017 году, через два года еще одна — через портал «Наш Санкт-Петербург». На вопрос о том, как он будет спасать двор, Нельсон тогда отвечал спокойно: «Что будем делать? Ничего, все сделает вселенная. Мы прямо или косвенно, на подсознательном уровне, связаны со вселенной, все решается там, и все будет так, как надо».
Двор собрались снести еще 8 ноября 2019 года по распоряжению городской администрации, однако после информационной волны в этот день предложили провести собрание и обсудить, оставлять украшения или закрасить. Житель двора Андрей Ковалев рассказал: «Я с дочерью (6 лет) 8 ноября пошел на собрание в защиту этого двора, которое было анонсировано намного заранее в нескольких телеграм-каналах. Пришли. Во дворе кучка таких же растерянных и непонимающих, как и мы. А Нельсон нам сообщил, что оказывается «собрание» состоялось 7 ноября, чиновники его перенесли, никого не уведомив. Короче ничего нового. Но результатом этого «собрания» стало предписание Нельсону освободить занимаемое им помещение до 12 ноября. А следом снесут и весь «двор Нельсона».
Жители двора уверяют, что большинство из них выступали за сохранение двора, однако «пара-тройка активных жалобщиц оказывается весомее остальных жителей дома». Жительница двора напротив Мария Гончарова рассказала «Собака.ru»: «Изначально имелся недовольный сосед, который хотел продать комнату, но покупателей якобы не устраивал этакий двор. Позже, зимой, было собрание, но для жильцов только дома 8 по Полозова, которое мистическим образом перенесли на более ранний срок, а туда пришли неравнодушные люди района. Если не ошибаюсь, тогда же, в ноябре, увезли две машины из двора. Мы успокоились, а недавно две соседки подписали заявление, и почти все надписи закрасили. Нельсон уже устал и просто наблюдал. Говорят, он осенью съезжает. Вероятно, будем любоваться на мусорные баки и чужие авто, которые займут место в этом дворе». Об этом же говорит житель Петроградской стороны Николай Сеннов: «Пожаловались то ли три, то ли пять человек. А большинству это все нравится, но их никто не спросил».
Когда рисунки все-таки закрасили, а арт-объекты выбросили?
28 ноября 2019 года стало известно, что из двора убирают раскрашенные автомобили. Один из жителей рассказал, что «отделом благоустройства администрации Петроградского района в связи с обращением на портал «Наш Санкт-Петербург» было принято решение убрать «автохлам» из двора. Выяснилось это, когда дворники пришли их разбирать. То, что это не автохлам, а арт-объекты, они во внимание не приняли. А как арт-объекты они также являются предметом голосования, итоги которого подводятся после 10 декабря. Мое мнение — их действия не были правомочны. Остальные объекты двора и граффити никто пока трогать не собирается. Ну а дальше смешное. Арт-объекты они разобрали, а вот «автохлам» вывезти не могут — видимо, погруженная на эвакуатор машина не проходит в арку». В этот же день автомобили все же увезли.
Информация о том, что двор снова разбирают, появилась в сообществе «Петроградская диаспора» 22 июля этого года. Тогда житель района Илья Цейтлин пояснил: «Ранее жители домов общим собранием решили сохранить объекты Двора Нельсона. Но вот наступил июль, все разъехались по отпускам. И какие-то два недовольных жителя совместно с ЖЭС быстро выносят решение «убрать и закрасить безобразия».
Вскоре пресс-служба администрации Петроградского района заявила, что все граффити во дворе Нельсона планируют закрасить после 3 августа, но жители двора могут это остановить. «Если все жители будут за то, чтобы вся эта красота осталась, то она явно останется. Но проблема в том, что именно жители этого дома просят закрасить. Они, к сожалению или к счастью, не считают это искусством» — сказала пресс-секретарь администрации Петроградского района Елена Григорьева. Однако уже 22 августа одна стена была закрашена, а часть деревянных арт-объектов — разрушена. Сам бард уверял, что против его арт-объектов настроена управляющая домом.
26 августа член сообщества «Петроградская диаспора» Николай Сеннов написал: «Началась последняя стадия уничтожения Двора Нельсона. Пришел маляр и закрашивает стены. Почему для того, чтобы что-то разрушить, надо просто написать заяву, а для того, чтобы что-то сделать — пройти кучу всяких согласований?! Если кто-то может что-то сделать оперативно, чтобы остановить происходящее, — сделайте пожалуйста». В этот же день другой житель Петроградской стороны Денис Белый объяснил: «Красит девушка, сотрудница ЖКС №1. Отвечает, что такие указания даже не от ЖКС №1, а «выше». Мол, много кто жаловался, дошли аж до администрации Президента. Вот и приняли такое решение. Треть стен была закрашена еще вчера».
Сейчас во дворе осталось немного рисунков: часть в арке, часть — во дворе. На своей странице «ВКонтакте» Нельсон делал репосты кадров закрашивания его работ. В комментариях — десятки слов сожаления. Сам бард отвечает на них философски: «Происходит только то, что должно происходить. Все начинается вовремя. И заканчивается тоже».
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