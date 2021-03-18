Бард Нельсон вновь разукрасил «Дворик Нельсона» на Петроградской. Посмотрите, как он выглядит

Во «Дворик Нельсона» вернулись краски. Разукрасил стены, закрашенные одним тоном коммунальщиками в 2020 году, бард Нельсон — автор и хранитель одной из достопримечательностей Петроградской стороны.
Теперь во дворе живут нарисованные слон, кот, яблоко и манифест «Выбора нет». В скором времени здесь появятся пчелы, самолет, лошадь, пингвин, два лебедя и жираф. «Жираф будет метра три, во всю стену, чтобы не промахнуться», — прокомментировал Нельсон. В работе бард использует подаренные поклонниками краски.
По словам барда, во время работ к нему дважды вызывали полицию, но приехавшие сотрудники, увидев рисунки на стенах, только разводили руками. На новые рисунки уже пожаловались на портале «Наш Санкт-Петербург». Как пишет «Фонтанка», администрация Петроградского района пообещала заявителям закрасить граффити, когда потеплеет.
«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора в октябре 2019 года рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Тогда петербуржец задался вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».
В конце ноября 2019 года из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали разноцветные «Жигули» и другие арт-объекты. По словам барда Нельсона, автора неформальной достопримечательности, судьба дворика должна была решиться 10 декабря — после проведения открытого голосования. Позже сроки подтвердили в администрации Петроградского района, объяснив исчезновение «Жигулей» требованием местных жителей. В августе 2020 года приступили к закрашиванию стен.
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