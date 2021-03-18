Бард Нельсон вновь разукрасил «Дворик Нельсона» на Петроградской. Посмотрите, как он выглядит

Теперь во дворе живут нарисованные слон, кот, яблоко и манифест «Выбора нет». В скором времени здесь появятся пчелы, самолет, лошадь, пингвин, два лебедя и жираф. «Жираф будет метра три, во всю стену, чтобы не промахнуться», — прокомментировал Нельсон. В работе бард использует подаренные поклонниками краски.

По словам барда, во время работ к нему дважды вызывали полицию, но приехавшие сотрудники, увидев рисунки на стенах, только разводили руками. На новые рисунки уже пожаловались на портале «Наш Санкт-Петербург». Как пишет «Фонтанка», администрация Петроградского района пообещала заявителям закрасить граффити, когда потеплеет.