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Катальная горка у Финского залива, отмена ОМС и хаммамы в квартирах: что ждет петербуржцев в декабре

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Каток и аттракционы во «Дворе Гостинки», новые тарифы ЖКХ, официальный запуск гастрономического пространства Vokzal 1853: рассказываем, какие изменения ждут горожан в этом месяце. 

Изображение предоставлено пресс-службой проекта «Никольские ряды»

Зимний сезон в Никольских рядах

С 1 декабря общественное пространство на Садовой традиционно открывает зимний сезон. В центральной части «Никольских рядов» установили pop-up фотозону для детей и взрослых с семейством белых медведей, новогоднюю ель, украшенную игрушками и гирляндами, Никольскую горку, Венецианскую карусель. Как и в прошлых сезонах, на территории пространства работает рождественская ярмарка, где можно попробовать арктические бургеры, датские открытые бутерброды (сморреброды), лесной чай и глинтвейн на лесных ягодах, татарскую выпечку, веганские фалафели и гирос. 

olesia_g / Shutterstock

Отмена необходимости ОМС и полис-штрихкод

С 1 декабря, чтобы получить помощь в поликлиниках и больницах, не нужен бумажный полис — достаточно предъявить ОМС в электронном виде или паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Раньше цифровой документ можно было получить на «Госуслугах» в виде пластиковой карточки, теперь же такому документу присвоят штрихкод, который будет доступен в личном кабинете на портале. При рождении ребенка система сформирует такой полис автоматически. 

Katvic / Shutterstock

Новые тарифы ЖКХ

С 1 декабря в Петербурге повысили тарифы ЖКХ. Суммарный платеж гражданина за коммунальные услуги составит примерно 3000 рублей. Теперь стоимость горячего водоснабжения составит 126,68 рублей за кубометр (+8,4%), холодного — 36,54 рублей (+8,5%), отопление подорожает до 2111,40 рублей. Тарифы на электричество подросли от 8,2 до 9,4 % — зависит от типа дома и суточной системы исчисления — 4, 28 рубля за квт/ч. Газоснабжение увеличилось в цене до 7 573 рублей за тысячу кубометров, вывоз твердых коммунальных отходов — до 1 367 рублей за кубометр, стоимость обеих услуг прибавила 8,5%.

Предоставлено пресс-службой проекта «Двор Гостинки»

Зимний сезон во «Дворе Гостинки»

С 1 декабря идем пробовать призовые аркадные игры на ловкость и меткость, ярмарочные карусели с фигурками в виде самолетов и зверей, чешские трдельники, кыстыбышки «Крошки Ли», стритфуд от «G-Drive», шаверма «Vладони». Доминантой центральной площади стала ледовая арена с раздевалкой, пунктом проката и заточки коньков. Каток работает (даже при плюсовой температуре!) ежедневно с 11:00 до 23:30. Билеты — от 250 до 500 рублей, для детей до 7 лет — 100 рублей. 

Изображение предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»

Катальная горка с видом на Финский залив

Помимо катка у моря, команда «Севкабель Порта» в первые выходные декабря обещает еще открыть горку для катания на ватрушках на Барной линии. Цена за одно катание в будни — 150 рублей, в выходные — 200. Пять спусков: в будни — 600 рублей, в выходные — 800.

Анастасия Большакова
Анастасия Большакова

Официальный запуск Vokzal 1853

В здании Варшавского вокзала на набережной Обводного канала, 118 торжественно открывают фудмолл во второй половине декабря (пока он работает в тестовом режиме — не все резиденты представлены). На втором этаже в середине месяца будут полноценные рестораны с официантами и сервисом, а специально для детей запустят заведение с двухуровневой игротекой. Пока есть раклет-бар «Дело в сыре», Pizza Club, «О, мой боул!», Georgiani, Yujin, Easy Hummus, Bratski, Pinzeria by Pontempi, Lili Sushi, Burger Heroes. 

igor Litvyak / Shutterstock

Открытие ярмарки на Манежной площади

Главная петербургскую Рождественскую ярмарку откроют 17 декабря. Кроме Манежной площади она охватит Садовую и Кленовую улицы, Конюшенную площадь, Певческий мост. На Садовой разместят 36 торговых павильонов. На Кленовой улице будет фудкорт, карусель и каток. Основную зону зимнего пространство оформят как и в прошлом году в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Новинкой в этом году станет катальная горка — ее установят между Дворцовой площадью и Певческим мостом. Посетить ярмарку можно до 9 января. 

AliScha / Shutterstock

Открытие елочных базаров

На улицах Петербурга с 20 декабря начнут открывать точки продажи елок. Они будут работать вплоть до 31 декабря. Места пунктов продажи обещают объявить позже.

FOTOGRIN / Shutterstock

Установка ели на Дворцовой площади

Главная рождественская ель украсит Дворцовую площадь к 19 декабря. Как и в прошлые годы, это будет трехметровое натуральное дерево с игрушками в виде шаров, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, серпантином и гирляндами. Другие праздничные ели обещают украсить в разных тематиках: на площади Восстания и Марсовом поле — в стиле сказки «Щелкунчик», у Медного всадника — «Снежной королевы», напротив БКЗ «Октябрьский», на Московской площади и у метро «Василеостровская» —  в стиле ретро, на площади Белинского — в тематике цирка. 

Ground Picture / Shutterstock

Хаммамы и солярии в квартирах

С 1 декабря в многоквартирных жилых домах можно устанавливать индивидуальные мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины. Поправки внесли в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». При этом запрет на размещение в жилье бань и саун будет действовать.

Andrey_Popov / Shutterstock

Постановка на налоговый учет через «Госуслуги»

С 1 декабря можно встать на налоговый учет через «Госуслуги». Ранее заявление в налоговую нужно было предоставить через МФЦ, по почте заказным письмом. 

Sergei Elagin / Shutterstock

Официальные аккаунты госорганов

С 1 декабря 2022 года госорганы, органы местного самоуправления, суды должны создать свои официальные страницы в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» и вести их. Предполагается, что это поможет гражданам получать достоверную информацию в более понятной и простой форме. 

Irina Papoyan / Shutterstock

Fan ID

С 1 декабря для посещения всех матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги нужно оформить Fan ID. Если в документе будет указано, что человек ранее участвовал в беспорядках, его могут не пустить на стадион. Ранее карту болельщика требовали только на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и для финальных матчей Кубка России.

kirill_makarov / Shutterstock

Платная кипрская виза

С 1 декабря кипрская виза для россиян стала платной. Визовый сбор за краткосрочную или транзитную визу для взрослого составляет 80 евро, для ребенка от 6 до 11 лет — 40,  для детей до 6 лет — бесплатно.

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