Катальная горка у Финского залива, отмена ОМС и хаммамы в квартирах: что ждет петербуржцев в декабре

Каток и аттракционы во «Дворе Гостинки», новые тарифы ЖКХ, официальный запуск гастрономического пространства Vokzal 1853: рассказываем, какие изменения ждут горожан в этом месяце.
Зимний сезон в Никольских рядах
С 1 декабря общественное пространство на Садовой традиционно открывает зимний сезон. В центральной части «Никольских рядов» установили pop-up фотозону для детей и взрослых с семейством белых медведей, новогоднюю ель, украшенную игрушками и гирляндами, Никольскую горку, Венецианскую карусель. Как и в прошлых сезонах, на территории пространства работает рождественская ярмарка, где можно попробовать арктические бургеры, датские открытые бутерброды (сморреброды), лесной чай и глинтвейн на лесных ягодах, татарскую выпечку, веганские фалафели и гирос.
Отмена необходимости ОМС и полис-штрихкод
С 1 декабря, чтобы получить помощь в поликлиниках и больницах, не нужен бумажный полис — достаточно предъявить ОМС в электронном виде или паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Раньше цифровой документ можно было получить на «Госуслугах» в виде пластиковой карточки, теперь же такому документу присвоят штрихкод, который будет доступен в личном кабинете на портале. При рождении ребенка система сформирует такой полис автоматически.
Новые тарифы ЖКХ
С 1 декабря в Петербурге повысили тарифы ЖКХ. Суммарный платеж гражданина за коммунальные услуги составит примерно 3000 рублей. Теперь стоимость горячего водоснабжения составит 126,68 рублей за кубометр (+8,4%), холодного — 36,54 рублей (+8,5%), отопление подорожает до 2111,40 рублей. Тарифы на электричество подросли от 8,2 до 9,4 % — зависит от типа дома и суточной системы исчисления — 4, 28 рубля за квт/ч. Газоснабжение увеличилось в цене до 7 573 рублей за тысячу кубометров, вывоз твердых коммунальных отходов — до 1 367 рублей за кубометр, стоимость обеих услуг прибавила 8,5%.
Зимний сезон во «Дворе Гостинки»
С 1 декабря идем пробовать призовые аркадные игры на ловкость и меткость, ярмарочные карусели с фигурками в виде самолетов и зверей, чешские трдельники, кыстыбышки «Крошки Ли», стритфуд от «G-Drive», шаверма «Vладони». Доминантой центральной площади стала ледовая арена с раздевалкой, пунктом проката и заточки коньков. Каток работает (даже при плюсовой температуре!) ежедневно с 11:00 до 23:30. Билеты — от 250 до 500 рублей, для детей до 7 лет — 100 рублей.
Катальная горка с видом на Финский залив
Помимо катка у моря, команда «Севкабель Порта» в первые выходные декабря обещает еще открыть горку для катания на ватрушках на Барной линии. Цена за одно катание в будни — 150 рублей, в выходные — 200. Пять спусков: в будни — 600 рублей, в выходные — 800.
Официальный запуск Vokzal 1853
В здании Варшавского вокзала на набережной Обводного канала, 118 торжественно открывают фудмолл во второй половине декабря (пока он работает в тестовом режиме — не все резиденты представлены). На втором этаже в середине месяца будут полноценные рестораны с официантами и сервисом, а специально для детей запустят заведение с двухуровневой игротекой. Пока есть раклет-бар «Дело в сыре», Pizza Club, «О, мой боул!», Georgiani, Yujin, Easy Hummus, Bratski, Pinzeria by Pontempi, Lili Sushi, Burger Heroes.
Открытие ярмарки на Манежной площади
Главная петербургскую Рождественскую ярмарку откроют 17 декабря. Кроме Манежной площади она охватит Садовую и Кленовую улицы, Конюшенную площадь, Певческий мост. На Садовой разместят 36 торговых павильонов. На Кленовой улице будет фудкорт, карусель и каток. Основную зону зимнего пространство оформят как и в прошлом году в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Новинкой в этом году станет катальная горка — ее установят между Дворцовой площадью и Певческим мостом. Посетить ярмарку можно до 9 января.
Открытие елочных базаров
На улицах Петербурга с 20 декабря начнут открывать точки продажи елок. Они будут работать вплоть до 31 декабря. Места пунктов продажи обещают объявить позже.
Установка ели на Дворцовой площади
Главная рождественская ель украсит Дворцовую площадь к 19 декабря. Как и в прошлые годы, это будет трехметровое натуральное дерево с игрушками в виде шаров, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, серпантином и гирляндами. Другие праздничные ели обещают украсить в разных тематиках: на площади Восстания и Марсовом поле — в стиле сказки «Щелкунчик», у Медного всадника — «Снежной королевы», напротив БКЗ «Октябрьский», на Московской площади и у метро «Василеостровская» — в стиле ретро, на площади Белинского — в тематике цирка.
Хаммамы и солярии в квартирах
С 1 декабря в многоквартирных жилых домах можно устанавливать индивидуальные мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины. Поправки внесли в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». При этом запрет на размещение в жилье бань и саун будет действовать.
Постановка на налоговый учет через «Госуслуги»
С 1 декабря можно встать на налоговый учет через «Госуслуги». Ранее заявление в налоговую нужно было предоставить через МФЦ, по почте заказным письмом.
Официальные аккаунты госорганов
С 1 декабря 2022 года госорганы, органы местного самоуправления, суды должны создать свои официальные страницы в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» и вести их. Предполагается, что это поможет гражданам получать достоверную информацию в более понятной и простой форме.
Fan ID
С 1 декабря для посещения всех матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги нужно оформить Fan ID. Если в документе будет указано, что человек ранее участвовал в беспорядках, его могут не пустить на стадион. Ранее карту болельщика требовали только на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и для финальных матчей Кубка России.
Платная кипрская виза
С 1 декабря кипрская виза для россиян стала платной. Визовый сбор за краткосрочную или транзитную визу для взрослого составляет 80 евро, для ребенка от 6 до 11 лет — 40, для детей до 6 лет — бесплатно.
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