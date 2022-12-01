Катальная горка у Финского залива, отмена ОМС и хаммамы в квартирах: что ждет петербуржцев в декабре

Отмена необходимости ОМС и полис-штрихкод

С 1 декабря, чтобы получить помощь в поликлиниках и больницах, не нужен бумажный полис — достаточно предъявить ОМС в электронном виде или паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Раньше цифровой документ можно было получить на «Госуслугах» в виде пластиковой карточки, теперь же такому документу присвоят штрихкод, который будет доступен в личном кабинете на портале. При рождении ребенка система сформирует такой полис автоматически.