8 ресторанных открытий ноября: кафе в Доме Зингера, самый большой фудмолл и бар в парадной

Что такое запечатанный бургер, где находится заведение с самым длинным названием в Петербурге и можно ли заказать коктейль прямо в кинозал узнаете из нашей подборки новейших мест.
René
Ньюсмейкеры сезона! В обновленном Доме книги открылось русско-французское кафе, спродюсированное командой мечты — идеологами Aster и шеф-поваром Романом Киселевым. Фланировать между столиками получится вряд ли: витрина с пышками и круассанами на самом видном месте, Казанский собор из окон или миллион продуманных мелочей (винтажная посуда, гобелены, ковер метлахской плитки, венецианская штукатурка) заставят усесться поудобнее и начать дегустацию розовых вареников и кишей.
Невский пр., 28
Gorilla
В здании кинотеатра «Мираж» на Большом проспекте после полной реновации открылся ресторан Gorilla от команды FRANK. Сюда стоит идти за суши и роллами на западный манер (карамельная филадельфия, фирменный с осьминогом и клубникой или запеченный с моцареллой) или фотогеничным запечатанным в нори бургером с креветками и рисом. Отдельного внимания заслуживает барная карта Васи Маркова, главного по напиткам в Made in China. Байцзю пробовать обязательно!
Большой проспект П.С.,35А
Коктейль «Карлос» назван в честь писателя и философа Кастанеды, любившего текилу
«Наследники»
Ресторан и бар «Наследники» пришел на смену шашлычной «Каток и скрипка», полностью модифицировав пространство. Теперь в залах будут читать научпоп-лекции, ставить спектакли и давать концерты под экспериментальные коктейли, разработанные бартендером Артуром Фроловым (создатель сухого кваса Dikiy), которые подаются вместе с пищевым парфюмом на основе трав, цветов или специй. Кормят современной русской кухней в исполнении шеф-повара Дениса Денисова (экс «Скотный двор») — ленивые вареники с утиной ножкой и грибами, тыкву с копченым творогом и сбитнем, стейк из капусты с грудинкой и соусом из кваса.
Каменноостровский пр., 11
George & Philipp’s Worshipful Establishment of Honorable Merchant and Honest Lawyer
Коктейльный бар на 10-й Советской, 8, открыли двое друзей — юрист и предприниматель, отсюда название. Здесь мастерски смешивают напитки, например, Asian Dry Martini готовят с джином, шиитаке, сетю и шаосинским вином, а вот качественно удовлетворить голод не смогут (закуски все по 900 руб., и это сыры или антипасти), но компенсируют бесплатным коктейлем, если безошибочно и с первого раза сможете произнести полное название бара.
10-я Советская улица, 8
Бар с отменными коктейлями, маленькими закусками по 100 руб., ультрадемократичными ценами на крепкий алкоголь и песнями под гитару на лестнице появился в петербургской парадной модернового Дома с ангелом. Каждую среду команда устраивает «русский стол» — все съестное на общем столе for free.
ул. Восстания, 19
Cafe Bri
Разбавить шопинг в «Московском универмаге» на юге Петербурга теперь можно круассанами и десертами от кофеен и кондитерских Opetit, знакомых нам по отличной выпечке.
Московский пр.,205Б
Vokzal 1853
Самый большой фудмолл Европы сейчас работает в техническом режиме, то есть еще не все резиденты заняли свои корнеры. Во второй половине декабря на втором этаже под стеклянной крышей будут работать полноценные рестораны с официантами и сервисом, а специально для детей откроется заведение с двухуровневой игротекой. Пока можно оценить еду раклет-бара «Дело в сыре», Pizza Club, «О, мой боул!», Georgiani, Yujin, Easy Hummus, Bratski, Pinzeria by Pontempi, Lili Sushi, Burger Heroes (скоро появится франшиза «Мидийная личность» из Сочи).
наб. Обводного канала, 118
MKitchen
Обновленный «Мираж» на Петроградской оброс не только сторонними ресторанами, но и своим сольным проектом. Теперь взять с собой в зал (или заказать прямо в «гостиную»!) можно стритфуд-блюда вроде сэндвичей и мини-сосисок в тесте, стриплойн и ригатони, а запить — коктейлями в утонченных бокалах или вином.
Большой проспект П.С., 35А
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