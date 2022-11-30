8 ресторанных открытий ноября: кафе в Доме Зингера, самый большой фудмолл и бар в парадной

Vokzal 1853

Самый большой фудмолл Европы сейчас работает в техническом режиме, то есть еще не все резиденты заняли свои корнеры. Во второй половине декабря на втором этаже под стеклянной крышей будут работать полноценные рестораны с официантами и сервисом, а специально для детей откроется заведение с двухуровневой игротекой. Пока можно оценить еду раклет-бара «Дело в сыре», Pizza Club, «О, мой боул!», Georgiani, Yujin, Easy Hummus, Bratski, Pinzeria by Pontempi, Lili Sushi, Burger Heroes (скоро появится франшиза «Мидийная личность» из Сочи).

наб. Обводного канала, 118